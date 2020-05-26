All apartments in Mays Chapel
Find more places like 12236 ROUNDWOOD RD #710.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Mays Chapel, MD
/
12236 ROUNDWOOD RD #710
Last updated May 26 2020 at 9:25 AM

12236 ROUNDWOOD RD #710

12236 Roundwood Rd · (866) 677-6937
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Mays Chapel
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Pool
See all

Location

12236 Roundwood Rd, Mays Chapel, MD 21093
Mays Chapel

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,099

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
elevator
game room
on-site laundry
parking
pool
LUXURY 7TH FLOOR CONDO IN SECURE,ELEVATOR BUILDING WITH OPEN FLOOR PLAN! SPECTACULAR VIEW, LOADED WITH UPGRADES: HARDWOOD FLOORS, CROWN MOLDING, MARBLE GAS FIREPLACE, GOURMET KITCHEN HAS GRANITE COUNTERS , CHERRY CABINETS, & STAINLESS STEEL APPLIANCES. MASTER BATH HAS DUAL CORIAN SINK VANITY TOP. THE UNIT HAS BOTH BATHTUB & SEPARATE SHOWER. RETRACTABLE SCREEN DOOR TO COVERED BALCONY, DIMMERS & CUSTOM WINDOW TREATMENTS. SEPARATE LAUNDRY ROOM WITH WASHER & DRYER, ADDITIONAL PRIVATE STORAGE ROOM IN HALLWAY , MEETING /GAME ROOM. COMMUNITY POOL MEMBERSHIP AVAILABLE. LUXURY ELEVATOR BUILDING WITH EZ WALK TO GROCERY & RESTAURANTS, CLOSE TO I83 & I695. ( MAXIMUM 2 OCCUPANTS, NO PETS, NO SMOKERS) *call listing agent for application and lease details

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12236 ROUNDWOOD RD #710 have any available units?
12236 ROUNDWOOD RD #710 has a unit available for $2,099 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12236 ROUNDWOOD RD #710 have?
Some of 12236 ROUNDWOOD RD #710's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12236 ROUNDWOOD RD #710 currently offering any rent specials?
12236 ROUNDWOOD RD #710 isn't currently offering any rent specials.
Is 12236 ROUNDWOOD RD #710 pet-friendly?
No, 12236 ROUNDWOOD RD #710 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mays Chapel.
Does 12236 ROUNDWOOD RD #710 offer parking?
Yes, 12236 ROUNDWOOD RD #710 does offer parking.
Does 12236 ROUNDWOOD RD #710 have units with washers and dryers?
Yes, 12236 ROUNDWOOD RD #710 offers units with in unit laundry.
Does 12236 ROUNDWOOD RD #710 have a pool?
Yes, 12236 ROUNDWOOD RD #710 has a pool.
Does 12236 ROUNDWOOD RD #710 have accessible units?
No, 12236 ROUNDWOOD RD #710 does not have accessible units.
Does 12236 ROUNDWOOD RD #710 have units with dishwashers?
Yes, 12236 ROUNDWOOD RD #710 has units with dishwashers.
Does 12236 ROUNDWOOD RD #710 have units with air conditioning?
No, 12236 ROUNDWOOD RD #710 does not have units with air conditioning.
Have a question for 12236 ROUNDWOOD RD #710?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Mays Chapel 2 BedroomsMays Chapel 2 Bedrooms, 2 Bathrooms
Mays Chapel Apartments with BalconyMays Chapel Apartments with Parking
Mays Chapel Apartments with Pool

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCBaltimore, MDColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MDTowson, MD
Ellicott City, MDOwings Mills, MDEssex, MDCockeysville, MDAnnapolis, MDLaurel, MD
Wheaton, MDOdenton, MDDundalk, MDHyattsville, MDCatonsville, MDPikesville, MD

Apartments Near Colleges

Towson UniversityBaltimore City Community College
University of BaltimoreCoppin State University
Goucher College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity