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Laurel, MD
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15825 MILLBROOK LANE
Last updated February 19 2020 at 6:23 AM

15825 MILLBROOK LANE

15825 Millbrook Lane · No Longer Available
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Location

15825 Millbrook Lane, Laurel, MD 20707

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15825 MILLBROOK LANE have any available units?
15825 MILLBROOK LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laurel, MD.
How much is rent in Laurel, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laurel Rent Report.
What amenities does 15825 MILLBROOK LANE have?
Some of 15825 MILLBROOK LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15825 MILLBROOK LANE currently offering any rent specials?
15825 MILLBROOK LANE is not currently offering any rent specials.
Is 15825 MILLBROOK LANE pet-friendly?
No, 15825 MILLBROOK LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laurel.
Does 15825 MILLBROOK LANE offer parking?
No, 15825 MILLBROOK LANE does not offer parking.
Does 15825 MILLBROOK LANE have units with washers and dryers?
Yes, 15825 MILLBROOK LANE offers units with in unit laundry.
Does 15825 MILLBROOK LANE have a pool?
No, 15825 MILLBROOK LANE does not have a pool.
Does 15825 MILLBROOK LANE have accessible units?
No, 15825 MILLBROOK LANE does not have accessible units.
Does 15825 MILLBROOK LANE have units with dishwashers?
Yes, 15825 MILLBROOK LANE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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