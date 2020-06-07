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Herald Harbor, MD
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1185 GREAT OAK COURT
Last updated June 7 2020 at 11:26 PM

1185 GREAT OAK COURT

1185 Great Oak Court · (410) 793-1616
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

1185 Great Oak Court, Herald Harbor, MD 21032

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,800

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3 Bed · 2 Bath · 2001 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
parking
fireplace
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1185 GREAT OAK COURT have any available units?
1185 GREAT OAK COURT has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1185 GREAT OAK COURT have?
Some of 1185 GREAT OAK COURT's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1185 GREAT OAK COURT currently offering any rent specials?
1185 GREAT OAK COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 1185 GREAT OAK COURT pet-friendly?
No, 1185 GREAT OAK COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Herald Harbor.
Does 1185 GREAT OAK COURT offer parking?
Yes, 1185 GREAT OAK COURT does offer parking.
Does 1185 GREAT OAK COURT have units with washers and dryers?
No, 1185 GREAT OAK COURT does not offer units with in unit laundry.
Does 1185 GREAT OAK COURT have a pool?
No, 1185 GREAT OAK COURT does not have a pool.
Does 1185 GREAT OAK COURT have accessible units?
No, 1185 GREAT OAK COURT does not have accessible units.
Does 1185 GREAT OAK COURT have units with dishwashers?
No, 1185 GREAT OAK COURT does not have units with dishwashers.
Does 1185 GREAT OAK COURT have units with air conditioning?
No, 1185 GREAT OAK COURT does not have units with air conditioning.
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