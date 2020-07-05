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Colesville, MD
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118 SHAW AVE
Last updated July 5 2020 at 10:35 PM

118 SHAW AVE

118 Shaw Avenue · (866) 677-6937
COVID-19 Update
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Location

118 Shaw Avenue, Colesville, MD 20904

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,000

4 Bed · 3 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
carport
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
accepts section 8
carport
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 118 SHAW AVE have any available units?
118 SHAW AVE has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 118 SHAW AVE have?
Some of 118 SHAW AVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 118 SHAW AVE currently offering any rent specials?
118 SHAW AVE is not currently offering any rent specials.
Is 118 SHAW AVE pet-friendly?
No, 118 SHAW AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Colesville.
Does 118 SHAW AVE offer parking?
Yes, 118 SHAW AVE offers parking.
Does 118 SHAW AVE have units with washers and dryers?
Yes, 118 SHAW AVE offers units with in unit laundry.
Does 118 SHAW AVE have a pool?
No, 118 SHAW AVE does not have a pool.
Does 118 SHAW AVE have accessible units?
No, 118 SHAW AVE does not have accessible units.
Does 118 SHAW AVE have units with dishwashers?
Yes, 118 SHAW AVE has units with dishwashers.
Does 118 SHAW AVE have units with air conditioning?
No, 118 SHAW AVE does not have units with air conditioning.
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