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817 Calvin St Garage $50.00 more
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817 Calvin St Garage $50.00 more

817 Calvin Street · No Longer Available
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Location

817 Calvin Street, Kansas City, KS 66101
Riverview

Amenities

w/d hookup
hardwood floors
pet friendly
garage
air conditioning
bathtub
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
carpet
hardwood floors
oven
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
carport
parking
garage
dogs allowed
SPACIOUS 2-STORY HOUSE NEAR UNIVERSITY OF KANSAS - Property Id: 194193

1ST LEVEL, 2BEDRMS, HARDWOOD FL LIVING RM, DINING RM, KITCHEN HAS STOVE(NO REFRIDGERATOR), BEAUTIFUL BACK BREAKFAST NOOK/SUN RM, 1 BATH TUB/SHOWER AND 3 SHELVED CABINET;
FULL BASEMENT WHICH HAS WASHER/DRYER HOOK UP AND LARGE STORAGE CLOSET;
GARDEN AREA AND SUPER LARGE BACK YARD(TENANT RESPONSIBLE FOR MOWING), DETACHED LARGE GARAGE/WORKSHOP(NO CARS).

2nd LEVEL IS A 3RM WALL-TO-WALL CARPETED LOFT, BUT NOT TO BE USED AS BEDRMS BECAUSE THERE ARE NO CLOSETS(TENANT CAN BUY WINDOW A/C UNITS) ..
CENTRAL AIR WITH BRAND NEW FURNACE, AIR CONDITIONER AND SUMP PUMP.
DRIVEWAY HOLDS 4 CARS BUT CARPORT ONLY COVERS 1... PLENTY OF STREET PARKING.

ABSOLUTELY NO DOGS INSIDE NOR OUT, BUT 2 CATS ACCEPTABLE.

PERFECT FOR A COUPLE WITH 1 CHILD.

PUBLIC TRANSPORTATION 1 BLOCK AWAY; 6 BLOCKS FROM CIVIC CENTER DOWNTOWN KANSAS CITY KANSAS AND 7 MIN DRIVE TO DOWNTOWN KANSAS CITY MISSOURI; UNIVERSITY OF KANSAS HOSPITAL 5 MIN DRIVE.
***DREAM HOUSE***
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/194193
Property Id 194193

No Dogs Allowed

(RLNE5450616)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 817 Calvin St Garage $50.00 more have any available units?
817 Calvin St Garage $50.00 more doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kansas City, KS.
How much is rent in Kansas City, KS?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Kansas City Rent Report.
What amenities does 817 Calvin St Garage $50.00 more have?
Some of 817 Calvin St Garage $50.00 more's amenities include w/d hookup, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 817 Calvin St Garage $50.00 more currently offering any rent specials?
817 Calvin St Garage $50.00 more is not currently offering any rent specials.
Is 817 Calvin St Garage $50.00 more pet-friendly?
Yes, 817 Calvin St Garage $50.00 more is pet friendly.
Does 817 Calvin St Garage $50.00 more offer parking?
Yes, 817 Calvin St Garage $50.00 more offers parking.
Does 817 Calvin St Garage $50.00 more have units with washers and dryers?
No, 817 Calvin St Garage $50.00 more does not offer units with in unit laundry.
Does 817 Calvin St Garage $50.00 more have a pool?
No, 817 Calvin St Garage $50.00 more does not have a pool.
Does 817 Calvin St Garage $50.00 more have accessible units?
No, 817 Calvin St Garage $50.00 more does not have accessible units.
Does 817 Calvin St Garage $50.00 more have units with dishwashers?
No, 817 Calvin St Garage $50.00 more does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs
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