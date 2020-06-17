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12157 Maize Drive
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12157 Maize Drive

12157 Maize Drive · (317) 849-5050
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Location

12157 Maize Drive, Noblesville, IN 46060

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,350

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3 Bed · 3 Bath · 1580 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
walk in closets
microwave
Unit Amenities
bathtub
carpet
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hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
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recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12157 Maize Drive have any available units?
12157 Maize Drive has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Noblesville, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Noblesville Rent Report.
What amenities does 12157 Maize Drive have?
Some of 12157 Maize Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12157 Maize Drive currently offering any rent specials?
12157 Maize Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 12157 Maize Drive pet-friendly?
No, 12157 Maize Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Noblesville.
Does 12157 Maize Drive offer parking?
No, 12157 Maize Drive does not offer parking.
Does 12157 Maize Drive have units with washers and dryers?
No, 12157 Maize Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 12157 Maize Drive have a pool?
No, 12157 Maize Drive does not have a pool.
Does 12157 Maize Drive have accessible units?
No, 12157 Maize Drive does not have accessible units.
Does 12157 Maize Drive have units with dishwashers?
Yes, 12157 Maize Drive has units with dishwashers.
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