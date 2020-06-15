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14 Meacham Avenue
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14 Meacham Avenue

14 Meacham Avenue · (708) 267-0758
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Location

14 Meacham Avenue, Park Ridge, IL 60068

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,750

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3 Bed · 3 Bath · 2113 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14 Meacham Avenue have any available units?
14 Meacham Avenue has a unit available for $3,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 14 Meacham Avenue have?
Some of 14 Meacham Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14 Meacham Avenue currently offering any rent specials?
14 Meacham Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 14 Meacham Avenue pet-friendly?
No, 14 Meacham Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Park Ridge.
Does 14 Meacham Avenue offer parking?
Yes, 14 Meacham Avenue does offer parking.
Does 14 Meacham Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 14 Meacham Avenue offers units with in unit laundry.
Does 14 Meacham Avenue have a pool?
No, 14 Meacham Avenue does not have a pool.
Does 14 Meacham Avenue have accessible units?
No, 14 Meacham Avenue does not have accessible units.
Does 14 Meacham Avenue have units with dishwashers?
Yes, 14 Meacham Avenue has units with dishwashers.
Does 14 Meacham Avenue have units with air conditioning?
No, 14 Meacham Avenue does not have units with air conditioning.
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