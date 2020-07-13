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606 Mansfield Way
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606 Mansfield Way

606 Mansfield Way · (630) 664-8108
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Location

606 Mansfield Way, Oswego, IL 60543

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$2,620

5 Bed · 4 Bath · 3454 sqft

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Amenities

on-site laundry
hardwood floors
garage
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 606 Mansfield Way have any available units?
606 Mansfield Way has a unit available for $2,620 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 606 Mansfield Way have?
Some of 606 Mansfield Way's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 606 Mansfield Way currently offering any rent specials?
606 Mansfield Way is not currently offering any rent specials.
Is 606 Mansfield Way pet-friendly?
No, 606 Mansfield Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oswego.
Does 606 Mansfield Way offer parking?
Yes, 606 Mansfield Way offers parking.
Does 606 Mansfield Way have units with washers and dryers?
No, 606 Mansfield Way does not offer units with in unit laundry.
Does 606 Mansfield Way have a pool?
Yes, 606 Mansfield Way has a pool.
Does 606 Mansfield Way have accessible units?
No, 606 Mansfield Way does not have accessible units.
Does 606 Mansfield Way have units with dishwashers?
No, 606 Mansfield Way does not have units with dishwashers.
Does 606 Mansfield Way have units with air conditioning?
No, 606 Mansfield Way does not have units with air conditioning.
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