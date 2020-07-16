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830 East Irving Park Road
Last updated June 21 2020 at 6:12 AM

830 East Irving Park Road

830 Irving Park Road · (708) 997-0164
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Location

830 Irving Park Road, DuPage County, IL 60172

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
new construction
garage
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 830 East Irving Park Road have any available units?
830 East Irving Park Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in DuPage County, IL.
What amenities does 830 East Irving Park Road have?
Some of 830 East Irving Park Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 830 East Irving Park Road currently offering any rent specials?
830 East Irving Park Road is not currently offering any rent specials.
Is 830 East Irving Park Road pet-friendly?
No, 830 East Irving Park Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in DuPage County.
Does 830 East Irving Park Road offer parking?
Yes, 830 East Irving Park Road offers parking.
Does 830 East Irving Park Road have units with washers and dryers?
Yes, 830 East Irving Park Road offers units with in unit laundry.
Does 830 East Irving Park Road have a pool?
No, 830 East Irving Park Road does not have a pool.
Does 830 East Irving Park Road have accessible units?
No, 830 East Irving Park Road does not have accessible units.
Does 830 East Irving Park Road have units with dishwashers?
Yes, 830 East Irving Park Road has units with dishwashers.
Does 830 East Irving Park Road have units with air conditioning?
No, 830 East Irving Park Road does not have units with air conditioning.
Interested in 830 East Irving Park Road?
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