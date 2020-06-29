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9 Greenville
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9 Greenville

9 Greenville St · No Longer Available
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Location

9 Greenville St, Newnan, GA 30263
Downtown Newnan

Amenities

Unit Amenities
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9 Greenville have any available units?
9 Greenville doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newnan, GA.
Is 9 Greenville currently offering any rent specials?
9 Greenville is not currently offering any rent specials.
Is 9 Greenville pet-friendly?
No, 9 Greenville is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newnan.
Does 9 Greenville offer parking?
No, 9 Greenville does not offer parking.
Does 9 Greenville have units with washers and dryers?
No, 9 Greenville does not offer units with in unit laundry.
Does 9 Greenville have a pool?
No, 9 Greenville does not have a pool.
Does 9 Greenville have accessible units?
No, 9 Greenville does not have accessible units.
Does 9 Greenville have units with dishwashers?
No, 9 Greenville does not have units with dishwashers.
Does 9 Greenville have units with air conditioning?
No, 9 Greenville does not have units with air conditioning.
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