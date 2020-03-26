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8489 Spring Breeze Terrace
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8489 Spring Breeze Terrace

8489 Spring Breeze Terrace · (770) 448-3204
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8489 Spring Breeze Terrace, Johns Creek, GA 30024

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
pool
tennis court
BEAUTIFUL LG HM W/FINISHED BASEMENT---NORTHVIEW HIGH(JOHNS CREEK)---ACTIVE SWIM & TENNIS ---UP DATED KIT. BATH RMS---NEW PAINT,CARPET ,SS APPLIANCE,GRANITE,TILE,NEW LIGHTING ---HARDWOOD FLRS THROUGHOUT MAIN LEVEL---2 WAY STAIRCASE---KIT OPEN TO 2 STY GRAND RM---LIBRARY W/BUILT-IN BOOKCASE,DESK ON MAIN---EACH RM W/WALK-IN CLOSET---LOWER LEVEL MEDIA RM. WORKOUT RM. GUST RM W/FULL BATH, LG WORKSHOP---, NICE LEVEL BACKYARD---REFRIGERATOR, WASHER, DRYER REMAIN FOR TENANT USE. RENT INCLUDES OWNER MAINTAINING THE YARD.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8489 Spring Breeze Terrace have any available units?
8489 Spring Breeze Terrace doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Johns Creek, GA.
What amenities does 8489 Spring Breeze Terrace have?
Some of 8489 Spring Breeze Terrace's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8489 Spring Breeze Terrace currently offering any rent specials?
8489 Spring Breeze Terrace isn't currently offering any rent specials.
Is 8489 Spring Breeze Terrace pet-friendly?
No, 8489 Spring Breeze Terrace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Johns Creek.
Does 8489 Spring Breeze Terrace offer parking?
Yes, 8489 Spring Breeze Terrace does offer parking.
Does 8489 Spring Breeze Terrace have units with washers and dryers?
Yes, 8489 Spring Breeze Terrace offers units with in unit laundry.
Does 8489 Spring Breeze Terrace have a pool?
Yes, 8489 Spring Breeze Terrace has a pool.
Does 8489 Spring Breeze Terrace have accessible units?
No, 8489 Spring Breeze Terrace does not have accessible units.
Does 8489 Spring Breeze Terrace have units with dishwashers?
Yes, 8489 Spring Breeze Terrace has units with dishwashers.
Does 8489 Spring Breeze Terrace have units with air conditioning?
No, 8489 Spring Breeze Terrace does not have units with air conditioning.
Have a question for 8489 Spring Breeze Terrace?
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