All apartments in Gwinnett County
Find more places like 4157 Rosebud Park Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Gwinnett County, GA
/
4157 Rosebud Park Drive
Last updated October 30 2019 at 10:12 PM

4157 Rosebud Park Drive

4157 Rosebud Park Drive · No Longer Available
Report This Listing

Location

4157 Rosebud Park Drive, Gwinnett County, GA 30039

Amenities

granite counters
walk in closets
fireplace
bathtub
Unit Amenities
bathtub
fireplace
granite counters
walk in closets
Property Amenities
BEAUTIFUL 5 BEDROOM 2.5 BATH TRADITIONAL HOME! - BEAUTIFUL 5 BEDROOM 2.5 BATH TRADITIONAL STYLE HOME IN QUITE SUBDIVISION. OPEN AND SPACIOUS FLOOR PLAN. FOYER LEADS TO FORMAL LIVING AND FORMAL DINING. OPEN KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS OVERLOOKS LARGE FAMILY ROOM WITH FIREPLACE. BEDROOMS ARE ALL OVER SIZED AND LOCATED UPSTAIRS, MASTER IS HUGE WITH SOARING CEILINGS, GREAT WALK IN CLOSET, ROOMY MASTER BATH WITH GARDEN TUB AND SEPARATE SHOWER. PRIVATE BACKYARD. VERY WELL MAINTAINED. CONVENIENT TO 285 and I20. CLOSE TO SNELLVILLE, LOGANVILLE AND CONYERS. THIS IS A MUST SEE!

No Pets Allowed

(RLNE4025276)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4157 Rosebud Park Drive have any available units?
4157 Rosebud Park Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gwinnett County, GA.
What amenities does 4157 Rosebud Park Drive have?
Some of 4157 Rosebud Park Drive's amenities include granite counters, walk in closets, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4157 Rosebud Park Drive currently offering any rent specials?
4157 Rosebud Park Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4157 Rosebud Park Drive pet-friendly?
No, 4157 Rosebud Park Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gwinnett County.
Does 4157 Rosebud Park Drive offer parking?
No, 4157 Rosebud Park Drive does not offer parking.
Does 4157 Rosebud Park Drive have units with washers and dryers?
No, 4157 Rosebud Park Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4157 Rosebud Park Drive have a pool?
No, 4157 Rosebud Park Drive does not have a pool.
Does 4157 Rosebud Park Drive have accessible units?
No, 4157 Rosebud Park Drive does not have accessible units.
Does 4157 Rosebud Park Drive have units with dishwashers?
No, 4157 Rosebud Park Drive does not have units with dishwashers.
Does 4157 Rosebud Park Drive have units with air conditioning?
No, 4157 Rosebud Park Drive does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Need a Roommate Agreement? (Template)
13 Places to Get Free Moving Boxes
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
How Do I Find an Apartment Fast?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Vida Apartments by ARIUM
1355 Graves Rd
Norcross, GA 30084
Parc 1695
1695 Graves Rd
Norcross, GA 30093
The Maddox
4370 Satellite Blvd NW
Duluth, GA 30096
Cortland Duluth
1335 Herrington Road
Duluth, GA 30044
Hawthorne at Sugarloaf
4975 Sugarloaf Pkwy
Lawrenceville, GA 30044
Avonlea on the River
6015 State Bridge Rd
Duluth, GA 30097
Cortland Peachtree Corners
510 Guthridge Court Northwest
Peachtree Corners, GA 30092
Overlook at Gwinnett Stadium
1600 Overlook Park Ln
Lawrenceville, GA 30043

Similar Pages

Gwinnett County Pet Friendly Apartments
Gwinnett County Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAthens, GAAlpharetta, GASmyrna, GALawrenceville, GADuluth, GAJohns Creek, GADunwoody, GAKennesaw, GA
Decatur, GANewnan, GAStockbridge, GAGainesville, GACanton, GANorcross, GAGrayson, GASnellville, GALoganville, GABuford, GASugar Hill, GAMilton, GA
Braselton, GAFlowery Branch, GASuwanee, GADoraville, GANorth Decatur, GAClarkston, GAChamblee, GAScottdale, GALilburn, GABelvedere Park, GAAvondale Estates, GATucker, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
University of GeorgiaLife University
Morehouse College