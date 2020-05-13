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3593 Woodshade Dr
Last updated November 3 2019 at 11:19 PM

3593 Woodshade Dr

3593 Woodshade Drive · No Longer Available
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Location

3593 Woodshade Drive, Gwinnett County, GA 30052

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3593 Woodshade Dr have any available units?
3593 Woodshade Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gwinnett County, GA.
What amenities does 3593 Woodshade Dr have?
Some of 3593 Woodshade Dr's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3593 Woodshade Dr currently offering any rent specials?
3593 Woodshade Dr is not currently offering any rent specials.
Is 3593 Woodshade Dr pet-friendly?
No, 3593 Woodshade Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gwinnett County.
Does 3593 Woodshade Dr offer parking?
Yes, 3593 Woodshade Dr offers parking.
Does 3593 Woodshade Dr have units with washers and dryers?
No, 3593 Woodshade Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 3593 Woodshade Dr have a pool?
No, 3593 Woodshade Dr does not have a pool.
Does 3593 Woodshade Dr have accessible units?
No, 3593 Woodshade Dr does not have accessible units.
Does 3593 Woodshade Dr have units with dishwashers?
Yes, 3593 Woodshade Dr has units with dishwashers.
Does 3593 Woodshade Dr have units with air conditioning?
No, 3593 Woodshade Dr does not have units with air conditioning.
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