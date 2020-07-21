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2394 Elkhorn Terrace
Last updated July 3 2020 at 2:16 PM

2394 Elkhorn Terrace

2394 Elkhorn Terrace · No Longer Available
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Location

2394 Elkhorn Terrace, Gwinnett County, GA 30096

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
BEAUTIFUL AND SPACIOUS TOWNHOME, LOCATED CLOSE TO EXISTS 103 AND 104 OF I85. RIGHT IN FRONT OF UNIT IS A KROGER STORE OPEN 24 HOURS AND WALMART IS ABOUT 3 MINUTES DRIVING. THERE IS PLENTY OF RESTAURANTS, ENTERTAINMENT AND SHOPPING MALLS WITHING 3 MILES RADIOUS. THE HOUSE ITSELF IS VERY COZY WITH HARDWOOD FLOORS IN THE MAIN AREAS AND CARPETED IN THE BEDROOMS OF THE SECOND FLOOR. IT HAS MARBLE ON KITCHEN AND MASTER BATHROOM. BRAND NEW APPLIANCES AS STOVE, MICROWAVE AND DISWASHER. 2 CARS GARAGE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2394 Elkhorn Terrace have any available units?
2394 Elkhorn Terrace doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gwinnett County, GA.
What amenities does 2394 Elkhorn Terrace have?
Some of 2394 Elkhorn Terrace's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2394 Elkhorn Terrace currently offering any rent specials?
2394 Elkhorn Terrace is not currently offering any rent specials.
Is 2394 Elkhorn Terrace pet-friendly?
No, 2394 Elkhorn Terrace is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gwinnett County.
Does 2394 Elkhorn Terrace offer parking?
Yes, 2394 Elkhorn Terrace offers parking.
Does 2394 Elkhorn Terrace have units with washers and dryers?
No, 2394 Elkhorn Terrace does not offer units with in unit laundry.
Does 2394 Elkhorn Terrace have a pool?
No, 2394 Elkhorn Terrace does not have a pool.
Does 2394 Elkhorn Terrace have accessible units?
No, 2394 Elkhorn Terrace does not have accessible units.
Does 2394 Elkhorn Terrace have units with dishwashers?
Yes, 2394 Elkhorn Terrace has units with dishwashers.
Does 2394 Elkhorn Terrace have units with air conditioning?
No, 2394 Elkhorn Terrace does not have units with air conditioning.
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