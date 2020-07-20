All apartments in Forsyth County
Find more places like 6220 Leeward Tide Court.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Forsyth County, GA
/
6220 Leeward Tide Court
Last updated July 10 2020 at 6:40 AM

6220 Leeward Tide Court

6220 Leeward Tide Court · No Longer Available
Report This Listing

Location

6220 Leeward Tide Court, Forsyth County, GA 30041

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
fireplace
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
THE VANCOUVER PLAN! IN ST MICHAELS BAY, A LAKE LANIER COMMUNITY! BEAUTIFUL EXECUTIVE HOME LOCATED IN A CUL DE SAC! HOME FEATURES: GOURMET KITCHEN WITH LARGE ISLAND, GREAT ROOM WITH BUILT INS, MUD ROOM WITH BUILT IN BENCH, STUDY/OFFICE, FORMAL DINING ROOM, WALK IN PANTRY, HARDWOODS ON MAIN EXCEPT IN BEDROOM AND BATH COMPLETE THE MAIN LEVEL, UPPER LEVEL MASTER BDR & BATH WITH GRANITE COUNTER TOPS, THREE LARGE SECONDARY BEDROOMS 2 SHARE A JACK & JILL BATH 1 BDR WITH PRIVATE BATH. THREE CAR GARAGE WITH A WOODED BACKYARD. AMAZING PROPERTY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6220 Leeward Tide Court have any available units?
6220 Leeward Tide Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Forsyth County, GA.
What amenities does 6220 Leeward Tide Court have?
Some of 6220 Leeward Tide Court's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6220 Leeward Tide Court currently offering any rent specials?
6220 Leeward Tide Court is not currently offering any rent specials.
Is 6220 Leeward Tide Court pet-friendly?
No, 6220 Leeward Tide Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Forsyth County.
Does 6220 Leeward Tide Court offer parking?
Yes, 6220 Leeward Tide Court offers parking.
Does 6220 Leeward Tide Court have units with washers and dryers?
No, 6220 Leeward Tide Court does not offer units with in unit laundry.
Does 6220 Leeward Tide Court have a pool?
No, 6220 Leeward Tide Court does not have a pool.
Does 6220 Leeward Tide Court have accessible units?
No, 6220 Leeward Tide Court does not have accessible units.
Does 6220 Leeward Tide Court have units with dishwashers?
Yes, 6220 Leeward Tide Court has units with dishwashers.
Does 6220 Leeward Tide Court have units with air conditioning?
No, 6220 Leeward Tide Court does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
How to Write a Rental Reference Letter from a Landlord (sample letter)
College Apartment Checklist: Everything You Need
Best Cities for Pets 2019
Top 10 Medium-Sized Cities with the Biggest Rent Growth Over the Last Year
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Falls at Forsyth
5310 Falls Dr
Cumming, GA 30028
Walton Bluegrass
1625 Oak Farm Dr
Alpharetta, GA 30005
Waterstone at Big Creek
50 Estuary Trl
Alpharetta, GA 30005
Artesia Big Creek
6405 Rex Ln
Alpharetta, GA 30005
Elan Halcyon
6500 Halcyon Way
Forsyth County, GA 30005
Evergreen at Aubrey's Landing
3305 Hutchinson Rd
Cumming, GA 30040
Venue Big Creek
50 Venue Way
Alpharetta, GA 30005
Juncture
910 Deerfield Crossing Dr
Alpharetta, GA 30004

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAthens, GAAlpharetta, GASmyrna, GALawrenceville, GADuluth, GAJohns Creek, GADunwoody, GAKennesaw, GA
Decatur, GAStockbridge, GAGainesville, GACanton, GANorcross, GAWoodstock, GABuford, GASugar Hill, GAMilton, GAFlowery Branch, GACumming, GASuwanee, GA
Oakwood, GABraselton, GADawsonville, GADoraville, GAChamblee, GALilburn, GAGrayson, GASnellville, GAHolly Springs, GAWinder, GATucker, GALoganville, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
University of GeorgiaLanier Technical College
Life University