All apartments in Forsyth County
Find more places like 4220 Granby Circle.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Forsyth County, GA
/
4220 Granby Circle
Last updated July 1 2020 at 11:43 PM

4220 Granby Circle

4220 Granby Circle · (678) 898-2662
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

4220 Granby Circle, Forsyth County, GA 30041

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,100

4 Bed · 3 Bath · 2542 sqft

Report This Listing

Amenities

hardwood floors
dishwasher
parking
gym
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
hot tub
tennis court
STUNNING WELL MAINTAINED BRICK FRONT HOME IN FANTASTIC LOCATION W/SOUGHT AFTER SOUTH FORSYTH SCHOOLS.OPEN AND BRIGHT CHEFS KITCHEN W/PANTRY,AND ISLAND, OVERLOOKING FAMILY ROOM WITH FIREPLACE,BEAUTIFUL STAIN CABINETRY, FORMAL DINING ROOM. ADDITIONAL BEDROOMS ARE A GOOD SIZE WITH ATTACHED BATH! LARGE GREAT ROOM ,HARDWOOD FLOORS THROUGOUT THE MAIN LEVEL AND CATWALK. TENNIS,HOT TUB, FITNESS CENTER, TWO SWIMMING POOLS, PLAY AREA, CLUB HOUSE. CLOSE TO MALL,SCHOOLS, NATIONAL AND INTERNATIONAL GROCERIES,SHOPPING,DINING. MUST SEE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4220 Granby Circle have any available units?
4220 Granby Circle has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4220 Granby Circle have?
Some of 4220 Granby Circle's amenities include hardwood floors, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4220 Granby Circle currently offering any rent specials?
4220 Granby Circle is not currently offering any rent specials.
Is 4220 Granby Circle pet-friendly?
No, 4220 Granby Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Forsyth County.
Does 4220 Granby Circle offer parking?
Yes, 4220 Granby Circle offers parking.
Does 4220 Granby Circle have units with washers and dryers?
No, 4220 Granby Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 4220 Granby Circle have a pool?
Yes, 4220 Granby Circle has a pool.
Does 4220 Granby Circle have accessible units?
No, 4220 Granby Circle does not have accessible units.
Does 4220 Granby Circle have units with dishwashers?
Yes, 4220 Granby Circle has units with dishwashers.
Does 4220 Granby Circle have units with air conditioning?
No, 4220 Granby Circle does not have units with air conditioning.
Interested in 4220 Granby Circle?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Columns at Pilgrim Mill
2090 Columns Dr
Cumming, GA 30041
Summit Crossing
3920 Ivy Summit Ct
Cumming, GA 30041
Walton Bluegrass
1625 Oak Farm Dr
Alpharetta, GA 30005
Waterstone at Big Creek
50 Estuary Trl
Alpharetta, GA 30005
Elan Halcyon
6500 Halcyon Way
Forsyth County, GA 30005
Evergreen at Aubrey's Landing
3305 Hutchinson Rd
Cumming, GA 30040
Venue Big Creek
50 Venue Way
Alpharetta, GA 30005
Juncture
910 Deerfield Crossing Dr
Alpharetta, GA 30004

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAthens, GAAlpharetta, GASmyrna, GALawrenceville, GADuluth, GAJohns Creek, GADunwoody, GAKennesaw, GA
Decatur, GAStockbridge, GAGainesville, GACanton, GANorcross, GAWoodstock, GABuford, GASugar Hill, GAMilton, GAFlowery Branch, GACumming, GASuwanee, GA
Oakwood, GABraselton, GADawsonville, GADoraville, GAChamblee, GALilburn, GAGrayson, GASnellville, GAHolly Springs, GAWinder, GATucker, GALoganville, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
University of GeorgiaLanier Technical College
Life University
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity