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9888 Riverwood Court Available 03/25/19 WOW!!!............WOW!!!.......WOW!!!! WONDERFUL HOME WITH ALL THE SPECIAL TOUCHES - WOW!!!............WOW!!!.......WOW!!!! WONDERFUL HOME WITH ALL THE SPECIAL TOUCHES.
OWNER HAS REALLY TAKEN PRIDE IN THIS HOME......MR. CLEAN LIVES HERE.
WHAT AN AMAZING HOME!!!!..............DON'T LET THE OUTSIDE FOOL YOU.....THIS HOME HAS IT ALL.
THIS IS A BEAUTIFUL HOME WITH A GORGEOUS LAKE VIEW.....FEEL LIKE YOU ARE ON VACATION........ EVERYDAY!!!
THIS HOME OFFERS A GORGEOUS LIVING ROOM WITH A COBBLESTONE FIREPLACE LEADING TO THE CIELINGS AND
CUSTOM SHELVES ON BOTH SIDES.
FORMAL DINING ROOM WITH WALL OF MIRRORS AND LONG PICTURE WINDOWS.
GOURMET KITCHEN WITH GEORGIA PINE REAL WOOD CABINETS AND PLENTY OF COUNTER SPACE TOO.
*********************ALL APPLIANCES INCLUDED************************
STOVE, REFRIDGERATOR, DISHWASHER AND MICROWAVE
KITCHEN EVEN HAS AN ISLAND IN CENTER AND FRENCH DOORS LEADING OUT TO COVERD PORCH OVERLOOKING GORGEOUS LAKE. ENJOY MUSIC WHILE COOKING WITH CUSTOM BUILT IN STEREO SYSTEM.
HOME OFFERS A WONDERFUL MASTER BEDROOM WITH GORGEOUS COBBLE STONE FIREPLACE, TREY CIELINGS AND TWO CIELING FANS. SUPER LARGE WALK IN CLOSET TOO. COME ENJOY VIEW OF THE LAKE ON PRIVATE DECK JUST OUTSIDE MASTER BEDROOM.
MASTER BATH HAS CUSTOM TILE WALK IN SHOWER AND TILE FLOORS TOO,
THERE ARE 2 ADDITIONAL SPACIOUS BEDROOMS WITH LARGE CLOSETS.
DOWNSTAIRS - JUST ON TH EOTHER SIDE OF THE KITCHEN THERE IS A WONDERFUL ADDITIONAL MEDIA ROOM WITH A WET BAR.
THIS COULD BE A SEPARATE BEDROOM WITH PRIVATE ENTRANCE FORM GARAGE.
THEREIS ALSO A GUEST BATH ON MAIN FLOOR SO FOLKS DO NOT HAVE TO GO UPSTAIRS NEAR BEDROOMS.
THIS HOME HAS IT ALL.......WONDERFUL FLOORPLAN WITH ALL THE UPGRADES.
HOME IS LOCATED IN POPULAR ARBOR STATION SUBDIVISION...ON SMALL STREET ON A CUL DE SAC.
TWO PRIVATE DECKS - WITH LAKE VIEW . - GREAT FOR ENTERTAINING OR JUST RELAXING AFTER A LONG DAY AT WORK.
POPULAR SCHOOLS TOO.
ARBOR STATION ELEMENTARY SCHOOL.
NOT DEFINITE ON MIDDLE SCHOOL ( WILL FIND OUT SOON ) SORRY....
ALEXANDER HIGH SCHOOL
HURRY!!!...THIS HOME WILL NOTLAST LONG! WILL PROBABLY LEASE TO THE FIRST PEOPLE THAT SEE IT.
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable
IF YOU WOULD LIKE TO SEE MORE PICTURES OF THIS HOME OR OTHER HOMES, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT www.RentWithHeritage.com
TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.
HURRY!!!.....THIS IS A GREAT HOME AND IT WILL LEASE QUICKLY.
******APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed
(RLNE3200774)