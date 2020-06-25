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Douglasville, GA
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9888 Riverwood Court
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

9888 Riverwood Court

9888 Riverwood Court · No Longer Available
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Location

9888 Riverwood Court, Douglasville, GA 30135

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
garage
media room
9888 Riverwood Court Available 03/25/19 WOW!!!............WOW!!!.......WOW!!!! WONDERFUL HOME WITH ALL THE SPECIAL TOUCHES - WOW!!!............WOW!!!.......WOW!!!! WONDERFUL HOME WITH ALL THE SPECIAL TOUCHES.

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KITCHEN EVEN HAS AN ISLAND IN CENTER AND FRENCH DOORS LEADING OUT TO COVERD PORCH OVERLOOKING GORGEOUS LAKE. ENJOY MUSIC WHILE COOKING WITH CUSTOM BUILT IN STEREO SYSTEM.

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THERE ARE 2 ADDITIONAL SPACIOUS BEDROOMS WITH LARGE CLOSETS.

DOWNSTAIRS - JUST ON TH EOTHER SIDE OF THE KITCHEN THERE IS A WONDERFUL ADDITIONAL MEDIA ROOM WITH A WET BAR.
THIS COULD BE A SEPARATE BEDROOM WITH PRIVATE ENTRANCE FORM GARAGE.

THEREIS ALSO A GUEST BATH ON MAIN FLOOR SO FOLKS DO NOT HAVE TO GO UPSTAIRS NEAR BEDROOMS.

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TWO PRIVATE DECKS - WITH LAKE VIEW . - GREAT FOR ENTERTAINING OR JUST RELAXING AFTER A LONG DAY AT WORK.

POPULAR SCHOOLS TOO.

ARBOR STATION ELEMENTARY SCHOOL.
NOT DEFINITE ON MIDDLE SCHOOL ( WILL FIND OUT SOON ) SORRY....
ALEXANDER HIGH SCHOOL

HURRY!!!...THIS HOME WILL NOTLAST LONG! WILL PROBABLY LEASE TO THE FIRST PEOPLE THAT SEE IT.

REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable

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TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.

HURRY!!!.....THIS IS A GREAT HOME AND IT WILL LEASE QUICKLY.

******APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE3200774)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9888 Riverwood Court have any available units?
9888 Riverwood Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Douglasville, GA.
How much is rent in Douglasville, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Douglasville Rent Report.
What amenities does 9888 Riverwood Court have?
Some of 9888 Riverwood Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9888 Riverwood Court currently offering any rent specials?
9888 Riverwood Court is not currently offering any rent specials.
Is 9888 Riverwood Court pet-friendly?
No, 9888 Riverwood Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglasville.
Does 9888 Riverwood Court offer parking?
Yes, 9888 Riverwood Court offers parking.
Does 9888 Riverwood Court have units with washers and dryers?
No, 9888 Riverwood Court does not offer units with in unit laundry.
Does 9888 Riverwood Court have a pool?
No, 9888 Riverwood Court does not have a pool.
Does 9888 Riverwood Court have accessible units?
No, 9888 Riverwood Court does not have accessible units.
Does 9888 Riverwood Court have units with dishwashers?
Yes, 9888 Riverwood Court has units with dishwashers.
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