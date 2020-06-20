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7410 Hunters Ridge Drive
Last updated June 20 2020 at 10:05 AM

7410 Hunters Ridge Drive

7410 Hunters Ridge Drive · (678) 540-8650
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Location

7410 Hunters Ridge Drive, Douglasville, GA 30134

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 7410 Hunters Ridge Drive · Avail. Aug 10

$1,200

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4 Bed · 3 Bath · 1834 sqft

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Amenities

recently renovated
walk in closets
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Unit Amenities
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recently renovated
Property Amenities
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7410 Hunters Ridge Drive Available 08/10/20 GORGEOUS HOME.....SWIM/TENNIS COMMUNITY.....THIS HOME HAS IT ALL! - THIS HOME HAS IT ALL...... WILL LEASE QUICKLY

HOME LOOKS GREAT!

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THIS HOME IS ALSO IN A SWIM/ TENNIS COMMUNITY.
GREAT LOCATION.....CLOSE TO ATLANTA, THE NORTH SIDE AND THE AIRPORT TOO.

SCHOOLS FOR THIS HOME ARE:

ELEMENTARY SCHOOL - EASTSIDE ELEMENTARY SCHOOL
MIDDLE SCHOOL - STEWART MIDDLE SCHOOL
HIGH SCHOOL - LITHIA SPRINGS HIGH SCHOOL

REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable

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TO SCHEDULE AN EASY APPOINTMENT, PLEASE........CALL CALL OUR OFFICE.

WE WILL ADD UPDATED PICTURES INCLUDING INTERIOR PICTURES NEXT WEEK.

APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE3316531)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7410 Hunters Ridge Drive have any available units?
7410 Hunters Ridge Drive has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Douglasville, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Douglasville Rent Report.
What amenities does 7410 Hunters Ridge Drive have?
Some of 7410 Hunters Ridge Drive's amenities include recently renovated, walk in closets, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7410 Hunters Ridge Drive currently offering any rent specials?
7410 Hunters Ridge Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 7410 Hunters Ridge Drive pet-friendly?
No, 7410 Hunters Ridge Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglasville.
Does 7410 Hunters Ridge Drive offer parking?
No, 7410 Hunters Ridge Drive does not offer parking.
Does 7410 Hunters Ridge Drive have units with washers and dryers?
No, 7410 Hunters Ridge Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7410 Hunters Ridge Drive have a pool?
Yes, 7410 Hunters Ridge Drive has a pool.
Does 7410 Hunters Ridge Drive have accessible units?
No, 7410 Hunters Ridge Drive does not have accessible units.
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