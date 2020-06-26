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4926 Chapel Xing
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4926 Chapel Xing

4926 Chapel Crossing · No Longer Available
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Location

4926 Chapel Crossing, Douglasville, GA 30135
Chapel Hills

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
pool
tennis court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4926 Chapel Xing have any available units?
4926 Chapel Xing doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Douglasville, GA.
How much is rent in Douglasville, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Douglasville Rent Report.
What amenities does 4926 Chapel Xing have?
Some of 4926 Chapel Xing's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4926 Chapel Xing currently offering any rent specials?
4926 Chapel Xing is not currently offering any rent specials.
Is 4926 Chapel Xing pet-friendly?
No, 4926 Chapel Xing is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglasville.
Does 4926 Chapel Xing offer parking?
Yes, 4926 Chapel Xing offers parking.
Does 4926 Chapel Xing have units with washers and dryers?
No, 4926 Chapel Xing does not offer units with in unit laundry.
Does 4926 Chapel Xing have a pool?
Yes, 4926 Chapel Xing has a pool.
Does 4926 Chapel Xing have accessible units?
No, 4926 Chapel Xing does not have accessible units.
Does 4926 Chapel Xing have units with dishwashers?
Yes, 4926 Chapel Xing has units with dishwashers.
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