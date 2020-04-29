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7747 HAYNES PARK Circle
Last updated July 20 2019 at 7:40 PM

7747 HAYNES PARK Circle

7747 Haynes Park Circle · No Longer Available
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Location

7747 Haynes Park Circle, DeKalb County, GA 30038

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
For more information, contact Grace Yoon at (404) 514-1000. Visit http://www.crye-leike.com/atlantafmls/6587695 to view more pictures of this property. ALMOST NEW 3 BEDROOM AND 2.5 BATH TOWNHOME WITH HARDWOOD FLOORS ON THE ENTIRE MAIN FLOOR. OPEN FLOOR PLAN WITH GOURMET KITCHEN, CENTER ISLAND, AND EAT IN BREAKFAST AREA. KITCHEN HAS GRANITE COUNTERTOPS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. WASHER/DRYER PROVIDED. LARGE MASTER SUITE WITH VAULTED CEILINGS, MASTER BATH AND WALK-IN CLOSET. TWO ADDITIONAL SPACIOUS BEDROOMS UPSTAIRS. LAUNDRY ROOM UPSTAIRS. HURRY!! WON'T LAST LONG!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7747 HAYNES PARK Circle have any available units?
7747 HAYNES PARK Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in DeKalb County, GA.
What amenities does 7747 HAYNES PARK Circle have?
Some of 7747 HAYNES PARK Circle's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7747 HAYNES PARK Circle currently offering any rent specials?
7747 HAYNES PARK Circle is not currently offering any rent specials.
Is 7747 HAYNES PARK Circle pet-friendly?
No, 7747 HAYNES PARK Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in DeKalb County.
Does 7747 HAYNES PARK Circle offer parking?
Yes, 7747 HAYNES PARK Circle offers parking.
Does 7747 HAYNES PARK Circle have units with washers and dryers?
Yes, 7747 HAYNES PARK Circle offers units with in unit laundry.
Does 7747 HAYNES PARK Circle have a pool?
No, 7747 HAYNES PARK Circle does not have a pool.
Does 7747 HAYNES PARK Circle have accessible units?
No, 7747 HAYNES PARK Circle does not have accessible units.
Does 7747 HAYNES PARK Circle have units with dishwashers?
No, 7747 HAYNES PARK Circle does not have units with dishwashers.
Does 7747 HAYNES PARK Circle have units with air conditioning?
No, 7747 HAYNES PARK Circle does not have units with air conditioning.
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