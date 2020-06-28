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College Park, GA
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1944 Lyle Ave
Last updated September 4 2019 at 11:26 PM

1944 Lyle Ave

1944 Lyle Avenue · No Longer Available
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Location

1944 Lyle Avenue, College Park, GA 30337
College Park

Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
fire pit
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
fire pit
MAKE THIS ABSOLUTELY BEAUTIFUL HOME YOURS TO LIVE IN . RECENTLY RENOVATED AND READY TO MOVE IN. LOCATED IN HISTORIC COLLEGE PARK AND IN A LOCATED IN A FANTASTIC NEIGHBORHOOD. FRESHLY PAINTED, REFINISHED FLOORING, UPDATED KITCHEN AND A VERY PLUSH UPGRADE. THIS HOME WILL NOT LAST LONG AND WE ARE LOOKING FOR A WELL QUALIFIED TENANT. THIS IS A HISTORIC BUILDING SO THE FLOOR PLAN IS UNIQUE AND PROVIDES AMPLE LIVING SPACE! ENJOY THE LOVELY EXTERIOR ENTERTAINING AREAS WITH A BACK DECK AND A FIRE PIT AREA!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1944 Lyle Ave have any available units?
1944 Lyle Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in College Park, GA.
What amenities does 1944 Lyle Ave have?
Some of 1944 Lyle Ave's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1944 Lyle Ave currently offering any rent specials?
1944 Lyle Ave is not currently offering any rent specials.
Is 1944 Lyle Ave pet-friendly?
No, 1944 Lyle Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in College Park.
Does 1944 Lyle Ave offer parking?
No, 1944 Lyle Ave does not offer parking.
Does 1944 Lyle Ave have units with washers and dryers?
No, 1944 Lyle Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 1944 Lyle Ave have a pool?
No, 1944 Lyle Ave does not have a pool.
Does 1944 Lyle Ave have accessible units?
No, 1944 Lyle Ave does not have accessible units.
Does 1944 Lyle Ave have units with dishwashers?
Yes, 1944 Lyle Ave has units with dishwashers.
Does 1944 Lyle Ave have units with air conditioning?
No, 1944 Lyle Ave does not have units with air conditioning.
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