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4448 Mortons Way
Last updated May 15 2020 at 11:51 PM

4448 Mortons Way

4448 Mortons Way · No Longer Available
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Location

4448 Mortons Way, Clayton County, GA 30294

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
microwave
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
AWESOME 2-STORY WITH A FINISHED BASEMENT!! BIG KITCHEN WITH NICE BACK SPLASH W/ EAT-N-AREA. LARGE GREAT ROOM W/ FIREPLACE. FORMAL DINING ROOM. NICE MASTER SUITE W/ MASTER BATH HOSTING DUAL VANITIES, SEPARATE SHOWER AND GARDEN TUB AND WALK IN CLOSET. 2ND BEDROOMS ARE GOOD SIZE TOO. WELL MAINTAINED AND MOVE IN READY. COVERED FRONT PORCH. A DECK ON BACK OVER LOOKING WOODED PRIVATE BACK YARD. 2-CAR GARAGE. NICE LANDSCAPED YARD. THIS HOME SITS IN A SUPER QUIET AND NICE NEIGHBORHOOD. GIVE US A CALL FOR EASY SHOW. THANKS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4448 Mortons Way have any available units?
4448 Mortons Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Clayton County, GA.
What amenities does 4448 Mortons Way have?
Some of 4448 Mortons Way's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4448 Mortons Way currently offering any rent specials?
4448 Mortons Way is not currently offering any rent specials.
Is 4448 Mortons Way pet-friendly?
No, 4448 Mortons Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clayton County.
Does 4448 Mortons Way offer parking?
Yes, 4448 Mortons Way offers parking.
Does 4448 Mortons Way have units with washers and dryers?
No, 4448 Mortons Way does not offer units with in unit laundry.
Does 4448 Mortons Way have a pool?
No, 4448 Mortons Way does not have a pool.
Does 4448 Mortons Way have accessible units?
No, 4448 Mortons Way does not have accessible units.
Does 4448 Mortons Way have units with dishwashers?
Yes, 4448 Mortons Way has units with dishwashers.
Does 4448 Mortons Way have units with air conditioning?
No, 4448 Mortons Way does not have units with air conditioning.
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