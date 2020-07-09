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2280 Newport Landing
Last updated March 18 2020 at 5:37 AM

2280 Newport Landing

2280 Newport Landing · No Longer Available
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Location

2280 Newport Landing, Alpharetta, GA 30009

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2280 Newport Landing have any available units?
2280 Newport Landing doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alpharetta, GA.
What amenities does 2280 Newport Landing have?
Some of 2280 Newport Landing's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2280 Newport Landing currently offering any rent specials?
2280 Newport Landing is not currently offering any rent specials.
Is 2280 Newport Landing pet-friendly?
No, 2280 Newport Landing is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alpharetta.
Does 2280 Newport Landing offer parking?
No, 2280 Newport Landing does not offer parking.
Does 2280 Newport Landing have units with washers and dryers?
No, 2280 Newport Landing does not offer units with in unit laundry.
Does 2280 Newport Landing have a pool?
No, 2280 Newport Landing does not have a pool.
Does 2280 Newport Landing have accessible units?
No, 2280 Newport Landing does not have accessible units.
Does 2280 Newport Landing have units with dishwashers?
Yes, 2280 Newport Landing has units with dishwashers.
Does 2280 Newport Landing have units with air conditioning?
No, 2280 Newport Landing does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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