1975 Nocturne Drive 2302

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Westside Commons - Property Id: 223013
MOVE-IN TODAY!! AWESOME, END UNIT 2 BR/ 2 BA CONDO FEATURING ROOMMATE FLOORPLAN, HARDWOOD FLOORS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, PANTRY, SEPARATE DINING ROOM, AND FAMILY ROOM WITH FRENCH DOORS. THE MASTER SUITE HAS DUAL VANITY, SEPARATE SHOWER, GARDEN TUB, AND A HUGE WALK-IN CLOSET. THE SECONDARY BEDROOM IS EQUALLY AS LARGE. WALKING DISTANCE TO AMERIS BANK WIRELESS AMPHITHEATER. MINUTES FROM NORTH POINT MALL, AVALON RESTAURANTS, AND MAJOR HIGHWAYS. Directions: 400 N TO EXIT 9 HAYNES BRIDGE ROAD; TURN LEFT; TRAVEL ABOUT .5 MILES TO MORRISON PKWY; TURN LEFT; CONTINUE ONTO WESTSIDE PKWY; TURN RIGHT ONTO MAXWELL ROAD; TURN LEFT ONTO ENCORE PKWY; COMMUNITY ON LEFT. Owner pays water and trash. Tenant pays for electricity and cable. Minimum 12-month lease period.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/223013
Property Id 223013
(RLNE5560491)