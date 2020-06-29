All apartments in Alpharetta
Find more places like 1975 Nocturne Drive 2302.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Alpharetta, GA
/
1975 Nocturne Drive 2302
Last updated March 3 2020 at 12:30 PM

1975 Nocturne Drive 2302

1975 Nocturne Dr · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Alpharetta
See all
Dog Friendly Apartments
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

1975 Nocturne Dr, Alpharetta, GA 30009

Amenities

hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
stainless steel
walk in closets
media room
Unit Amenities
bathtub
carpet
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
media room
Westside Commons - Property Id: 223013

MOVE-IN TODAY!! AWESOME, END UNIT 2 BR/ 2 BA CONDO FEATURING ROOMMATE FLOORPLAN, HARDWOOD FLOORS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, PANTRY, SEPARATE DINING ROOM, AND FAMILY ROOM WITH FRENCH DOORS. THE MASTER SUITE HAS DUAL VANITY, SEPARATE SHOWER, GARDEN TUB, AND A HUGE WALK-IN CLOSET. THE SECONDARY BEDROOM IS EQUALLY AS LARGE. WALKING DISTANCE TO AMERIS BANK WIRELESS AMPHITHEATER. MINUTES FROM NORTH POINT MALL, AVALON RESTAURANTS, AND MAJOR HIGHWAYS. Directions: 400 N TO EXIT 9 HAYNES BRIDGE ROAD; TURN LEFT; TRAVEL ABOUT .5 MILES TO MORRISON PKWY; TURN LEFT; CONTINUE ONTO WESTSIDE PKWY; TURN RIGHT ONTO MAXWELL ROAD; TURN LEFT ONTO ENCORE PKWY; COMMUNITY ON LEFT. Owner pays water and trash. Tenant pays for electricity and cable. Minimum 12-month lease period.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/223013
Property Id 223013

(RLNE5560491)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1975 Nocturne Drive 2302 have any available units?
1975 Nocturne Drive 2302 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alpharetta, GA.
What amenities does 1975 Nocturne Drive 2302 have?
Some of 1975 Nocturne Drive 2302's amenities include hardwood floors, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1975 Nocturne Drive 2302 currently offering any rent specials?
1975 Nocturne Drive 2302 is not currently offering any rent specials.
Is 1975 Nocturne Drive 2302 pet-friendly?
No, 1975 Nocturne Drive 2302 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alpharetta.
Does 1975 Nocturne Drive 2302 offer parking?
No, 1975 Nocturne Drive 2302 does not offer parking.
Does 1975 Nocturne Drive 2302 have units with washers and dryers?
No, 1975 Nocturne Drive 2302 does not offer units with in unit laundry.
Does 1975 Nocturne Drive 2302 have a pool?
No, 1975 Nocturne Drive 2302 does not have a pool.
Does 1975 Nocturne Drive 2302 have accessible units?
No, 1975 Nocturne Drive 2302 does not have accessible units.
Does 1975 Nocturne Drive 2302 have units with dishwashers?
Yes, 1975 Nocturne Drive 2302 has units with dishwashers.
Does 1975 Nocturne Drive 2302 have units with air conditioning?
No, 1975 Nocturne Drive 2302 does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Should You Cosign an Apartment Lease?
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
Top 10 Medium-Sized Cities with the Biggest Rent Growth Over the Last Year
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Avana North Point
900 Jameson Pass
Alpharetta, GA 30022
Windward Place
3080 Market Pl
Alpharetta, GA 30005
The Pointe at Preston Ridge Apartment Homes
950 Executive Dr
Alpharetta, GA 30005
Webb Bridge Crossing Apartments
5000 Webb Bridge Ct
Alpharetta, GA 30009
Ascent at Windward
18000 Masters Way
Alpharetta, GA 30005
Artesia Big Creek
6405 Rex Ln
Alpharetta, GA 30005
Cortland Lex
1000 Lexington Farms Dr
Alpharetta, GA 30009
Camden Deerfield
13200 Summit Blvd
Alpharetta, GA 30004

Similar Pages

Alpharetta 1 BedroomsAlpharetta 2 Bedrooms
Alpharetta Apartments with ParkingAlpharetta Dog Friendly Apartments
Alpharetta Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GARoswell, GAAthens, GASmyrna, GAJohns Creek, GA
Duluth, GALawrenceville, GADunwoody, GAKennesaw, GANewnan, GADecatur, GAStockbridge, GA
Gainesville, GAMcDonough, GAWoodstock, GACanton, GANorcross, GADouglasville, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityGeorgia State University
University of GeorgiaLife University
Morehouse College