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3670 Devon Park Ln
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3670 Devon Park Ln

3670 Devon Park Ln · No Longer Available
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Location

3670 Devon Park Ln, Acworth, GA 30144

Amenities

dishwasher
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Unit Amenities
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Property Amenities
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SPACIOUS WELL MAINTAINED 5 BEDROOM CRAFTSMAN STYLE HOME IN CONVENIENT DEVON PARK COMMUNITY CERMAIC TILE KITCHEN AND BATHS. LARGE OPEN KITCHEN BREAKFAST AND GREATROOM SPACE WITH COMPUTER STATION FOR FAMILY WORKSPACE. VERY GRACIOUSLY SIZED DINING ROOM AND MASTER SUITE, SECONDARY ROOMS OFFER AMPLE ROOM FOR MORE THAN ONE FAMILY MEMEMBER TO SHARE COMFORTABLY. THIS HOME BOASTS EXTRA CLOSET SPACE UPSTAIRS & DOWN. LOW MAINTENANCE VINYL SIDING. JUST DOWN THE STREET FROM SOUGHT CANTRELL PARK AND NORTH COBB HIGH SCHOOL. CONVENIENT TO DOWNTOWN KENNESAW & DOWNTOWN HISTORIC ACWORTH.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3670 Devon Park Ln have any available units?
3670 Devon Park Ln doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Acworth, GA.
What amenities does 3670 Devon Park Ln have?
Some of 3670 Devon Park Ln's amenities include dishwasher, garage, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3670 Devon Park Ln currently offering any rent specials?
3670 Devon Park Ln is not currently offering any rent specials.
Is 3670 Devon Park Ln pet-friendly?
No, 3670 Devon Park Ln is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Acworth.
Does 3670 Devon Park Ln offer parking?
Yes, 3670 Devon Park Ln offers parking.
Does 3670 Devon Park Ln have units with washers and dryers?
No, 3670 Devon Park Ln does not offer units with in unit laundry.
Does 3670 Devon Park Ln have a pool?
No, 3670 Devon Park Ln does not have a pool.
Does 3670 Devon Park Ln have accessible units?
No, 3670 Devon Park Ln does not have accessible units.
Does 3670 Devon Park Ln have units with dishwashers?
Yes, 3670 Devon Park Ln has units with dishwashers.
Does 3670 Devon Park Ln have units with air conditioning?
No, 3670 Devon Park Ln does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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