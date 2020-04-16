Amenities
ONLY TWO MONTHS WILL MOVE YOU TO THIS BEAUTIFUL 2-STORY CORNER TOWNHOUSE LOCATED IN THE PRESTIGIOUS AND PEACEFUL TUSCANY VILLAGE COMMUNITY AT KENDALL.
- FEATURING 3 BEDROOMS, 2 FULL BATHROOMS AND BATHROOM DOWNSTAIRS.
- MOVE-IN CONDITION. TILE FLOORS DOWNSTAIRS, CARPET UPSTAIRS.
- SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH HUGE WALK-IN CLOSET.
- MASTER BATH WITH SEPARATE SHOWER AND TUB.
- LAUNDRY ROOM WITH NEW WASHER AND DRYER.
- ONE CAR GARAGE AND DRIVEWAY.
- ALL FENCED BACKYARD PATIO.
- GREAT AMENITIES FOR EVERYONE INCLUDING LARGE POOL, WALKING PATH, CLUBHOUSE, BUSINESS CENTER, GYM AND CHILDRENS PLAY AREA. - CENTRALLY LOCATED WITH EASY ACCESS TO MAJOR HIGHWAYS.
- VERY EASY TO SHOW!!!.
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NEYZI PAREDES