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Venice, FL
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133 Te
Last updated May 8 2020 at 8:46 AM

133 Te

133 Miami Avenue East · (201) 845-7300
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Location

133 Miami Avenue East, Venice, FL 34285
Venice

Price and availability

INFO PROVIDED BY Sublet

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,000

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3 Bed · 2 Bath · 1733 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garage
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
carpet
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patio / balcony
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Property Amenities
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NEYZI PAREDES

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 133 Te have any available units?
133 Te has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Venice, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Venice Rent Report.
What amenities does 133 Te have?
Some of 133 Te's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 133 Te currently offering any rent specials?
133 Te isn't currently offering any rent specials.
Is 133 Te pet-friendly?
No, 133 Te is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Venice.
Does 133 Te offer parking?
Yes, 133 Te does offer parking.
Does 133 Te have units with washers and dryers?
Yes, 133 Te offers units with in unit laundry.
Does 133 Te have a pool?
Yes, 133 Te has a pool.
Does 133 Te have accessible units?
No, 133 Te does not have accessible units.
Does 133 Te have units with dishwashers?
No, 133 Te does not have units with dishwashers.
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