All apartments in Valrico
Find more places like 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Valrico, FL
/
1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE
Last updated March 3 2020 at 10:41 AM

1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE

1003 Lumsden Trace Circle · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Valrico
See all
Apartments with Gym
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Luxury Places
See all
Cheap Places
See all

Location

1003 Lumsden Trace Circle, Valrico, FL 33594
Lumsden Trace

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
IMMACULATE 4 BEDROOM, 3 BATH, 3 GARAGE WITH OVER 2500 SQUARE FEET OF LIVING AREA. THIS HOME IS LOCATED IN THE HEART OF VALRICO. OPEN FLOOR PLAN WITH. SPLIT BEDROOMS. DOUBLE ENTRY DOORS IN FOYER. HOME HAS FORMAL LIVING ROOM, FORMAL DINING ROOM, FAMILY ROOM, KITCHEN, INTERIOR LAUNDRY ROOM WITH WASH BASIN. SEPARATE DEN/OFFICE, BEDROOM AND BATH COMBO CAN BE USED AS AN IN-LAW-SUITE. HUGE KITCHEN FEATURES STAINLESS STEEL, SIDE BY SIDE REFRIGERATOR, STOVE, MICROWAVE(NEW) AND DISHWASHER. GRANITE COUNTER TOPS. EAT-IN SPACE IN THE KITCHEN. KITCHEN AND ALL WET AREAS HAVE CERAMIC TILE FLOORS. LAMINATED WOOD FLOORING IN ALL OTHER AREAS. FANS IN ALL BEDROOMS. HUGE MASTER BEDROOM THAT FEATURES AN OFFICE AREA, HUGE WALK-IN CLOSET. MASTER BATH HAS DUAL SINKS WITH GRANITE COUNTER TOPS, TUB AND SEPARATE SHOWER. FENCED IN BACKYARD WITH NO BACKYARD NEIGHBORS. HUGE SCREENED LANAI. GREAT SCHOOLS, SHOPPING, DINING AND ENTERTAINMENT. LAWN CARE IS INCLUDED IN THE RENT. EASY TO SHOW. ****at time of move-in, Tenant costs will include a processing fee of $75.00 along with rent and any deposit.*******

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE have any available units?
1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Valrico, FL.
What amenities does 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE have?
Some of 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE currently offering any rent specials?
1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE is not currently offering any rent specials.
Is 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE pet-friendly?
No, 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Valrico.
Does 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE offer parking?
Yes, 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE offers parking.
Does 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE have units with washers and dryers?
No, 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE does not offer units with in unit laundry.
Does 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE have a pool?
No, 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE does not have a pool.
Does 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE have accessible units?
No, 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE does not have accessible units.
Does 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE has units with dishwashers.
Does 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE have units with air conditioning?
No, 1003 LUMSDEN TRACE CIRCLE does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
The Best Cities for Singles 2019
Top 10 Medium-Sized Cities with the Biggest Rent Growth Over the Last Year
Change of Address Checklist: Everyone to Notify
How to Write a Rental Reference Letter from a Roommate (sample)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Valrico Station
108 Valrico Station Rd
Valrico, FL 33594

Similar Pages

Valrico 1 BedroomsValrico 2 Bedrooms
Valrico Apartments with GymValrico Dog Friendly Apartments
Valrico Luxury Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBrandon, FLBradenton, FLLakeland, FLSarasota, FLRiverview, FLLargo, FLPalm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FL
Wesley Chapel, FLDunedin, FLPlant City, FLWinter Haven, FLSpring Hill, FLLutz, FLEgypt Lake-Leto, FLSeminole, FLCarrollwood, FLTrinity, FLEast Lake, FLEast Lake-Orient Park, FL
South Bradenton, FLNorthdale, FLWestchase, FLBartow, FLRuskin, FLBrooksville, FLNew Port Richey, FLOdessa, FLFish Hawk, FLZephyrhills, FLHudson, FLGulfport, FL

Apartments Near Colleges

Florida Southern CollegePolk State College
Ringling College of Art and DesignUniversity of South Florida-Main Campus
Altierus Career College-Tampa