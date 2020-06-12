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Treasure Island, FL
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9755 HARRELL AVENUE
Last updated June 12 2020 at 6:20 PM

9755 HARRELL AVENUE

9755 Harrell Avenue · (727) 543-1185
COVID-19 Update
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Location

9755 Harrell Avenue, Treasure Island, FL 33706

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 205 · Avail. now

$2,000

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1 Bed · 1 Bath · 615 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pool
ceiling fan
microwave
furnished
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
furnished
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
pool
AVAILABLE FOR THE SEASON DUE TO CANCELLATION 1 BEDROOM 1 BATH AVAILABLE DEC 1, 2019 TO MAY 30, 2020 SEASONAL $2600 TAX INCLUDED PLUS CLEANING FEE$75.00
SHORT/LONG TERM LEASE AFTER MAY 1ST 3 TO 9 MONTHS $1200 PER MONTH PLUS ELECTRIC SECURITY DEPOSIT AND CLEANING FEE OF $100 OFF SEASON. UNIT COMES FURNISHED. WATER VIEW OF THE GULF FROM BEDROOM BALCONY. FISHING DOCK, POOL, PATIO AREA OVERLOOKING THE WATERWAY. SHORT WALK 5 MINUTE WALK TO THE BEACH. WALK TO SUNSET BEACH CADDYS BEACH BAR AND SEA DAWGS.
CATCH THE BEACH TROLLEY OR BEACH TAXI LEAVE YOUR CAR BEHIND. NO PETS ALLOWED - NON SMOKING ON THE BALCONY OR WALKWAYS. THIS UNIT IS LOCATED ON THE 2ND FLOOR AND THERE IS NO ELEVATOR. - LOOKING FOR A BEACH GETAWAY FOR THE SUMMER AVAILABLE FOR A SUMMER RENTAL

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9755 HARRELL AVENUE have any available units?
9755 HARRELL AVENUE has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9755 HARRELL AVENUE have?
Some of 9755 HARRELL AVENUE's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9755 HARRELL AVENUE currently offering any rent specials?
9755 HARRELL AVENUE isn't currently offering any rent specials.
Is 9755 HARRELL AVENUE pet-friendly?
No, 9755 HARRELL AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Treasure Island.
Does 9755 HARRELL AVENUE offer parking?
No, 9755 HARRELL AVENUE does not offer parking.
Does 9755 HARRELL AVENUE have units with washers and dryers?
No, 9755 HARRELL AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 9755 HARRELL AVENUE have a pool?
Yes, 9755 HARRELL AVENUE has a pool.
Does 9755 HARRELL AVENUE have accessible units?
No, 9755 HARRELL AVENUE does not have accessible units.
Does 9755 HARRELL AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 9755 HARRELL AVENUE has units with dishwashers.
Does 9755 HARRELL AVENUE have units with air conditioning?
No, 9755 HARRELL AVENUE does not have units with air conditioning.
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