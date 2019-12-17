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Temple Terrace, FL
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5205 OAK CHARTER COURT
Last updated June 13 2020 at 4:00 AM

5205 OAK CHARTER COURT

5205 Oak Charter Court · No Longer Available
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Location

5205 Oak Charter Court, Temple Terrace, FL 33617

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
air conditioning
extra storage
carpet
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
extra storage
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
AFFORDABLE 2 BEDROOM /2 FULL BATHROOM LOFT STYLE CONDOMINIUM IN CHARTER MILL TOWNHOMES WITH FENCED BACK YARD, CEMENT PATIO AND ATTACHED SHED AREA FOR STORAGE. THE EFFICIENT U SHAPED KITCHEN OFFERS PLENTY OF CABINETS AND WIDE BREAKFAST BAR PASS THROUGH TO LIVING ROOM. APPLIANCES INCLUDE RANGE, REFRIGERATOR, DISHWASHER, WASHER AND DRYER; DINING AREA AND STORAGE CLOSET UNDER THE STAIRS. OPEN LIVING ROOM AND KITCHEN WITH BREAKFAST BAR. DOWNSTAIRS BEDROOM HAS NEW CARPET WITH WOOD LAMINATE TRAFFIC AREA FOR EASY CARE, 2 CLOSETS, DOOR TO HALL BATHROOM AND SLIDING GLASS DOORS TO THE OPEN PATIO AND FENCED BACK YARD. THE UPSTAIRS OPEN LOFT WITH HIGH CEILINGS AND WINDOWS HAS A DOUBLE CLOSET AND ATTIC ACCESS HOUSING THE AC/AIR HANDLER AND EXTRA STORAGE SPACE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5205 OAK CHARTER COURT have any available units?
5205 OAK CHARTER COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Temple Terrace, FL.
What amenities does 5205 OAK CHARTER COURT have?
Some of 5205 OAK CHARTER COURT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5205 OAK CHARTER COURT currently offering any rent specials?
5205 OAK CHARTER COURT isn't currently offering any rent specials.
Is 5205 OAK CHARTER COURT pet-friendly?
No, 5205 OAK CHARTER COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Temple Terrace.
Does 5205 OAK CHARTER COURT offer parking?
No, 5205 OAK CHARTER COURT does not offer parking.
Does 5205 OAK CHARTER COURT have units with washers and dryers?
Yes, 5205 OAK CHARTER COURT offers units with in unit laundry.
Does 5205 OAK CHARTER COURT have a pool?
No, 5205 OAK CHARTER COURT does not have a pool.
Does 5205 OAK CHARTER COURT have accessible units?
No, 5205 OAK CHARTER COURT does not have accessible units.
Does 5205 OAK CHARTER COURT have units with dishwashers?
Yes, 5205 OAK CHARTER COURT has units with dishwashers.
Does 5205 OAK CHARTER COURT have units with air conditioning?
Yes, 5205 OAK CHARTER COURT has units with air conditioning.
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