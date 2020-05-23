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1080 BELLA VISTA BLVD
Last updated May 11 2020 at 9:02 PM

1080 BELLA VISTA BLVD

1080 Bella Vista Boulevard · (904) 234-5014
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Location

1080 Bella Vista Boulevard, St. Augustine, FL 32084

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 306 · Avail. now

$1,275

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1252 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
gym
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
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in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
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Property Amenities
gym
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1080 BELLA VISTA BLVD have any available units?
1080 BELLA VISTA BLVD has a unit available for $1,275 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1080 BELLA VISTA BLVD have?
Some of 1080 BELLA VISTA BLVD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1080 BELLA VISTA BLVD currently offering any rent specials?
1080 BELLA VISTA BLVD isn't currently offering any rent specials.
Is 1080 BELLA VISTA BLVD pet-friendly?
No, 1080 BELLA VISTA BLVD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Augustine.
Does 1080 BELLA VISTA BLVD offer parking?
No, 1080 BELLA VISTA BLVD does not offer parking.
Does 1080 BELLA VISTA BLVD have units with washers and dryers?
Yes, 1080 BELLA VISTA BLVD offers units with in unit laundry.
Does 1080 BELLA VISTA BLVD have a pool?
Yes, 1080 BELLA VISTA BLVD has a pool.
Does 1080 BELLA VISTA BLVD have accessible units?
No, 1080 BELLA VISTA BLVD does not have accessible units.
Does 1080 BELLA VISTA BLVD have units with dishwashers?
Yes, 1080 BELLA VISTA BLVD has units with dishwashers.
Does 1080 BELLA VISTA BLVD have units with air conditioning?
No, 1080 BELLA VISTA BLVD does not have units with air conditioning.
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