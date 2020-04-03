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2522 CLUBHOUSE DRIVE
Last updated April 3 2020 at 2:34 PM

2522 CLUBHOUSE DRIVE

2522 Clubhouse Drive · (941) 807-2241
COVID-19 Update
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Location

2522 Clubhouse Drive, Sarasota Springs, FL 34232

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 205 · Avail. now

$3,000

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1013 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
gym
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
furnished
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
gym
game room
parking
pool
bbq/grill
sauna
AVAILABLE FOR OFF SEASON -OFF SEASONAL TURNKEY FURNISHED, 55+ COMMUNITY 2 BEDROOM, 2 BATHROOM, CONDO IN FOREST LAKES VILLAGE. LIVING ROOM SLIDERS OPEN ONTO THE LANAI WHICH HAS A DELIGHTFUL VIEW OF THE POOL AND WELL-MANICURED GROUNDS. THIS UNIT COMES WITH 1 COVERED PARKING SPACE. THIS COMMUNITY FEATURES A CLUBHOUSE, LARGE HEATED POOL, FITNESS ROOM, SAUNA, SOCIAL ROOM AND COMPUTER/GAME ROOM. THIS PROPERTY IS CENTRALLY LOCATED OFF BENEVA ROAD AND WEBBER STREET. YOUR JUST 15 MINUTES TO THE BEACH OR DOWNTOWN SARASOTA. PET FRIENDLY WITH NON-REFUNDABLE DEPOSIT, RESTRICTIONS APPLY. 3 MONTH MINIMUM STAY REQUIRED IN NEW GRANITE COUNTER TOPS AND BATHROOM VANITIES. NOT AVAILABLE JAN-MARCH 2020.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 250
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2522 CLUBHOUSE DRIVE have any available units?
2522 CLUBHOUSE DRIVE has a unit available for $3,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2522 CLUBHOUSE DRIVE have?
Some of 2522 CLUBHOUSE DRIVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2522 CLUBHOUSE DRIVE currently offering any rent specials?
2522 CLUBHOUSE DRIVE isn't currently offering any rent specials.
Is 2522 CLUBHOUSE DRIVE pet-friendly?
Yes, 2522 CLUBHOUSE DRIVE is pet friendly.
Does 2522 CLUBHOUSE DRIVE offer parking?
Yes, 2522 CLUBHOUSE DRIVE does offer parking.
Does 2522 CLUBHOUSE DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 2522 CLUBHOUSE DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 2522 CLUBHOUSE DRIVE have a pool?
Yes, 2522 CLUBHOUSE DRIVE has a pool.
Does 2522 CLUBHOUSE DRIVE have accessible units?
No, 2522 CLUBHOUSE DRIVE does not have accessible units.
Does 2522 CLUBHOUSE DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 2522 CLUBHOUSE DRIVE has units with dishwashers.
Does 2522 CLUBHOUSE DRIVE have units with air conditioning?
No, 2522 CLUBHOUSE DRIVE does not have units with air conditioning.
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