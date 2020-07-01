All apartments in Samsula-Spruce Creek
Find more places like 1983 Rutgers Place.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Samsula-Spruce Creek, FL
/
1983 Rutgers Place
Last updated July 1 2020 at 11:41 PM

1983 Rutgers Place

1983 Rutgers Place · (386) 756-6105
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Samsula-Spruce Creek
See all
Apartments with Pools
See all
Apartments with Garages
See all
Furnished Apartments
See all
3 Bedrooms
See all

Location

1983 Rutgers Place, Samsula-Spruce Creek, FL 32128

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 48 · Avail. now

$2,200

3 Bed · 4 Bath · 2143 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
walk in closets
pool
microwave
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
SPRUCE CREEK FLY-IN 24/7 GATED COMMUNITY. OUTSTANDING 3 BEDROOM, 3.5 BATH FAIRWAY CHASE VILLA ON THE GOLF COURSE. MAIN MASTER SUITE IS DOWNSTAIRS WITH SEPARATE DRESSING AREA, LARGE WALK-IN CLOSET & BATH. UPSTAIRS ARE TWO LARGE EN-SUITE BEDROOMS, ONE OVERLOOKING THE GOLF COURSE. THE KITCHEN IS WELL APPOINTED WITH LOTS OF STORAGE, FULL APPLIANCE PACKAGE & PANTRY. FEATURES OF THE UNIT INCLUDE: ALL NEW FLOORING THROUGHOUT, INTERCOM, SECURITY SYSTEM, CENTRAL VACUUM, INSIDE LAUNDRY PLUS OVER-SIZED 2 CAR GARAGE. COMMUNITY POOL & RESTROOMS ARE LOCATED ACROSS THE STREET.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1983 Rutgers Place have any available units?
1983 Rutgers Place has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1983 Rutgers Place have?
Some of 1983 Rutgers Place's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1983 Rutgers Place currently offering any rent specials?
1983 Rutgers Place is not currently offering any rent specials.
Is 1983 Rutgers Place pet-friendly?
No, 1983 Rutgers Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Samsula-Spruce Creek.
Does 1983 Rutgers Place offer parking?
Yes, 1983 Rutgers Place offers parking.
Does 1983 Rutgers Place have units with washers and dryers?
Yes, 1983 Rutgers Place offers units with in unit laundry.
Does 1983 Rutgers Place have a pool?
Yes, 1983 Rutgers Place has a pool.
Does 1983 Rutgers Place have accessible units?
No, 1983 Rutgers Place does not have accessible units.
Does 1983 Rutgers Place have units with dishwashers?
Yes, 1983 Rutgers Place has units with dishwashers.
Does 1983 Rutgers Place have units with air conditioning?
No, 1983 Rutgers Place does not have units with air conditioning.
Have a question for 1983 Rutgers Place?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Samsula-Spruce Creek 2 BedroomsSamsula-Spruce Creek 3 Bedrooms
Samsula-Spruce Creek Apartments with GaragesSamsula-Spruce Creek Apartments with Pools
Samsula-Spruce Creek Furnished Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Orlando, FLKissimmee, FLDaytona Beach, FLAltamonte Springs, FLSanford, FLWinter Park, FLAlafaya, FLPort Orange, FLClermont, FLOcoee, FLWinter Garden, FLOviedo, FL
Casselberry, FLWinter Springs, FLPalm Coast, FLMaitland, FLApopka, FLOrmond Beach, FLMeadow Woods, FLUnion Park, FLBay Hill, FLCocoa West, FLPort St. John, FLOrmond-by-the-Sea, FL
Edgewater, FLUniversity, FLSt. Augustine Shores, FLBuenaventura Lakes, FLWilliamsburg, FLTavares, FLEustis, FLFlagler Beach, FLFairview Shores, FLPine Hills, FLButler Beach, FLConway, FL

Apartments Near Colleges

Bethune-Cookman UniversityUniversity of Central Florida
Daytona State CollegeEmbry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach
Orange Technical College-Orlando Campus
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity