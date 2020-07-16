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10286 Canossa Way
Last updated July 1 2020 at 11:43 PM

10286 Canossa Way

10286 Southwest Canossa Way · (772) 418-0778
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Location

10286 Southwest Canossa Way, Port St. Lucie, FL 34986
The Reserve

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,200

2 Bed · 2 Bath · 1819 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
garage
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10286 Canossa Way have any available units?
10286 Canossa Way has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Port St. Lucie, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Port St. Lucie Rent Report.
What amenities does 10286 Canossa Way have?
Some of 10286 Canossa Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10286 Canossa Way currently offering any rent specials?
10286 Canossa Way is not currently offering any rent specials.
Is 10286 Canossa Way pet-friendly?
No, 10286 Canossa Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Port St. Lucie.
Does 10286 Canossa Way offer parking?
Yes, 10286 Canossa Way offers parking.
Does 10286 Canossa Way have units with washers and dryers?
Yes, 10286 Canossa Way offers units with in unit laundry.
Does 10286 Canossa Way have a pool?
Yes, 10286 Canossa Way has a pool.
Does 10286 Canossa Way have accessible units?
No, 10286 Canossa Way does not have accessible units.
Does 10286 Canossa Way have units with dishwashers?
Yes, 10286 Canossa Way has units with dishwashers.
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