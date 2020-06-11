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2400 FRANCISCAN DRIVE
Last updated July 14 2020 at 7:25 AM

2400 FRANCISCAN DRIVE

2400 Franciscan Drive · (727) 249-3737
COVID-19 Update
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Location

2400 Franciscan Drive, Pinellas County, FL 33763
On Top of the World

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 42 · Avail. now

$995

1 Bed · 1 Bath · 735 sqft

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Amenities

granite counters
dishwasher
recently renovated
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
furnished
granite counters
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
gym
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2400 FRANCISCAN DRIVE have any available units?
2400 FRANCISCAN DRIVE has a unit available for $995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2400 FRANCISCAN DRIVE have?
Some of 2400 FRANCISCAN DRIVE's amenities include granite counters, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2400 FRANCISCAN DRIVE currently offering any rent specials?
2400 FRANCISCAN DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 2400 FRANCISCAN DRIVE pet-friendly?
No, 2400 FRANCISCAN DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pinellas County.
Does 2400 FRANCISCAN DRIVE offer parking?
No, 2400 FRANCISCAN DRIVE does not offer parking.
Does 2400 FRANCISCAN DRIVE have units with washers and dryers?
No, 2400 FRANCISCAN DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 2400 FRANCISCAN DRIVE have a pool?
Yes, 2400 FRANCISCAN DRIVE has a pool.
Does 2400 FRANCISCAN DRIVE have accessible units?
No, 2400 FRANCISCAN DRIVE does not have accessible units.
Does 2400 FRANCISCAN DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 2400 FRANCISCAN DRIVE has units with dishwashers.
Does 2400 FRANCISCAN DRIVE have units with air conditioning?
Yes, 2400 FRANCISCAN DRIVE has units with air conditioning.
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