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Pinellas County, FL
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2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD
Last updated July 14 2020 at 7:25 AM

2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD

2070 World Parkway Boulevard · (727) 733-3777
COVID-19 Update
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Location

2070 World Parkway Boulevard, Pinellas County, FL 33763
On Top of the World

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 22 · Avail. now

$1,200

2 Bed · 2 Bath · 1400 sqft

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Amenities

in unit laundry
recently renovated
gym
pool
ceiling fan
tennis court
Unit Amenities
ceiling fan
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
sauna
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD have any available units?
2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD have?
Some of 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD's amenities include in unit laundry, recently renovated, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD currently offering any rent specials?
2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD is not currently offering any rent specials.
Is 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD pet-friendly?
No, 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pinellas County.
Does 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD offer parking?
No, 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD does not offer parking.
Does 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD have units with washers and dryers?
Yes, 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD offers units with in unit laundry.
Does 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD have a pool?
Yes, 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD has a pool.
Does 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD have accessible units?
No, 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD does not have accessible units.
Does 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD have units with dishwashers?
No, 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD does not have units with dishwashers.
Does 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD have units with air conditioning?
No, 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD does not have units with air conditioning.
Interested in 2070 WORLD PARKWAY BOULEVARD?
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