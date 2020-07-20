All apartments in Pebble Creek
Find more places like 20737 GREAT LAUREL AVENUE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Pebble Creek, FL
/
20737 GREAT LAUREL AVENUE
Last updated June 15 2019 at 10:21 PM

20737 GREAT LAUREL AVENUE

20737 Great Laurel Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Pebble Creek
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Garage
See all

Location

20737 Great Laurel Avenue, Pebble Creek, FL 33647

Amenities

on-site laundry
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
gym
Unit Amenities
dishwasher
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
tennis court
BRIGHT AND BEAUTIFUL 4 BEDROOM /2.5 BATH HOME AVAILABLE FOR RENT STARTING 6/8/19. TWO-STORY HOME LOCATED IN THE GATED COMMUNITY OF LIVE OAK PRESERVE (WILLOW BEND VILLAGE SUB-DIVISION). GREAT AMENITIES INCLUDED ARE: CLUBHOUSE, POOL, PLAYGROUND, TENNIS COURTS, FITNESS CENTER AND MORE. THIS IMMACULATE AND SPACIOUS HOME (OVER 2,200 SQ FT) IS FRESHLY PAINTED. HOME OFFERS A LARGE MASTER BEDROOM/BATHROOM AND SPACIOUS WALK-IN CLOSET. ALL BEDROOMS ARE ON THE SECOND FLOOR. KITCHEN HAS AN EXTRA LARGE PANTRY AND STORAGE UNDER THE STAIRS. IN-HOME LAUNDRY ROOM AND SINK IN THE 2-CAR GARAGE. ENJOY A NICE BACKYARD IN A 7,000 SQ FT LOT. HOME IS ZONED FOR TOP SCHOOLS. GREAT LOCATION OFF BRUCE B. DOWNS, NEAR I-75 AND I-275, & NEAR TAMPA PREMIUM OUTLETS. WALKING DISTANCE TO TURNER ELEMENTARY SCHOOL. PETS OK WITH NON-REFUNDABLE DEPOSIT. TENANT PAYS ALL UTILITIES. TENANT APPROVAL IS REQUIRED (BACKGROUND CHECK, RENTAL HISTORY, AND CREDIT SCORE WILL BE VERIFIED).

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20737 GREAT LAUREL AVENUE have any available units?
20737 GREAT LAUREL AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pebble Creek, FL.
What amenities does 20737 GREAT LAUREL AVENUE have?
Some of 20737 GREAT LAUREL AVENUE's amenities include on-site laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20737 GREAT LAUREL AVENUE currently offering any rent specials?
20737 GREAT LAUREL AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 20737 GREAT LAUREL AVENUE pet-friendly?
Yes, 20737 GREAT LAUREL AVENUE is pet friendly.
Does 20737 GREAT LAUREL AVENUE offer parking?
Yes, 20737 GREAT LAUREL AVENUE offers parking.
Does 20737 GREAT LAUREL AVENUE have units with washers and dryers?
No, 20737 GREAT LAUREL AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 20737 GREAT LAUREL AVENUE have a pool?
Yes, 20737 GREAT LAUREL AVENUE has a pool.
Does 20737 GREAT LAUREL AVENUE have accessible units?
No, 20737 GREAT LAUREL AVENUE does not have accessible units.
Does 20737 GREAT LAUREL AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 20737 GREAT LAUREL AVENUE has units with dishwashers.
Does 20737 GREAT LAUREL AVENUE have units with air conditioning?
No, 20737 GREAT LAUREL AVENUE does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
College Student’s Guide to Off-Campus Housing
How Do I Find an Apartment Fast?
Top 10 Tips for Saving on Rent
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
Renting vs Buying an Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Links at Pebble Creek
18940 Pebble Links Cir
Pebble Creek, FL 33647

Similar Pages

Pebble Creek 1 Bedroom ApartmentsPebble Creek 2 Bedroom Apartments
Pebble Creek Apartments with GaragesPebble Creek Apartments with Parking
Pebble Creek Pet Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBrandon, FLBradenton, FLLakeland, FLRiverview, FLLargo, FLTown 'n' Country, FLPalm Harbor, FLPinellas Park, FLClermont, FL
Wesley Chapel, FLWinter Haven, FLDunedin, FLFour Corners, FLPlant City, FLSpring Hill, FLDade City, FLMango, FLSouth Brooksville, FLFeather Sound, FLRidgecrest, FLGibsonton, FL
Elfers, FLSt. Pete Beach, FLKeystone, FLMemphis, FLCitrus Park, FLNew Port Richey East, FLOldsmar, FLSafety Harbor, FLSugarmill Woods, FLCheval, FLFuller Heights, FLHoliday, FL

Apartments Near Colleges

Florida Southern CollegePolk State College
University of South Florida-Main CampusAltierus Career College-Tampa
University of South Florida-St Petersburg