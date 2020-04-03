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Palmetto, FL
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1701 EDGEWATER LANE
Last updated April 3 2020 at 2:32 PM

1701 EDGEWATER LANE

1701 Edgewater Lane · (941) 447-9506
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Location

1701 Edgewater Lane, Palmetto, FL 34221
Palmetto

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,200

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3 Bed · 2 Bath · 1547 sqft

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Amenities

garage
gym
pool
ceiling fan
tennis court
clubhouse
Unit Amenities
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furnished
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1701 EDGEWATER LANE have any available units?
1701 EDGEWATER LANE has a unit available for $3,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1701 EDGEWATER LANE have?
Some of 1701 EDGEWATER LANE's amenities include garage, gym, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1701 EDGEWATER LANE currently offering any rent specials?
1701 EDGEWATER LANE isn't currently offering any rent specials.
Is 1701 EDGEWATER LANE pet-friendly?
No, 1701 EDGEWATER LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palmetto.
Does 1701 EDGEWATER LANE offer parking?
Yes, 1701 EDGEWATER LANE does offer parking.
Does 1701 EDGEWATER LANE have units with washers and dryers?
No, 1701 EDGEWATER LANE does not offer units with in unit laundry.
Does 1701 EDGEWATER LANE have a pool?
Yes, 1701 EDGEWATER LANE has a pool.
Does 1701 EDGEWATER LANE have accessible units?
No, 1701 EDGEWATER LANE does not have accessible units.
Does 1701 EDGEWATER LANE have units with dishwashers?
No, 1701 EDGEWATER LANE does not have units with dishwashers.
Does 1701 EDGEWATER LANE have units with air conditioning?
No, 1701 EDGEWATER LANE does not have units with air conditioning.
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