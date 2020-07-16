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Palm Beach County, FL
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12136 Country Greens Boulevard
Last updated May 30 2020 at 7:51 PM

12136 Country Greens Boulevard

12136 Country Greens Boulevard · (561) 271-7190
COVID-19 Update
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Location

12136 Country Greens Boulevard, Palm Beach County, FL 33437
Pipers Glen

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,100

3 Bed · 2 Bath · 1422 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
bocce court
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12136 Country Greens Boulevard have any available units?
12136 Country Greens Boulevard has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12136 Country Greens Boulevard have?
Some of 12136 Country Greens Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12136 Country Greens Boulevard currently offering any rent specials?
12136 Country Greens Boulevard is not currently offering any rent specials.
Is 12136 Country Greens Boulevard pet-friendly?
No, 12136 Country Greens Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 12136 Country Greens Boulevard offer parking?
Yes, 12136 Country Greens Boulevard offers parking.
Does 12136 Country Greens Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 12136 Country Greens Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 12136 Country Greens Boulevard have a pool?
No, 12136 Country Greens Boulevard does not have a pool.
Does 12136 Country Greens Boulevard have accessible units?
No, 12136 Country Greens Boulevard does not have accessible units.
Does 12136 Country Greens Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 12136 Country Greens Boulevard has units with dishwashers.
Does 12136 Country Greens Boulevard have units with air conditioning?
No, 12136 Country Greens Boulevard does not have units with air conditioning.
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