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Oakleaf Plantation, FL
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1072 Moosehead Drive
Last updated September 10 2019 at 10:34 AM

1072 Moosehead Drive

1072 Moosehead Drive · No Longer Available
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Location

1072 Moosehead Drive, Oakleaf Plantation, FL 32065

Amenities

garbage disposal
dishwasher
pet friendly
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
garbage disposal
Property Amenities
gym
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
FOR RENT: 3BR/2BA HOUSE IN CANNONS POINT @ OAKLEAF PLANTATION - 3 beds, 2 full baths
1513 sq. ft.

NEW LUXURY VINYL PLANK FLOORING INSTALLED AUG 2019. TENANT WILL BE ALLOWED FULL ACCESS TO NEIGHBORHOOD AMENITIES TO INCLUDE SWIMMING POOLS AND EXERCISE FACILITIES AT THE AMENITY CENTERS. TENANT WILL NEED TO TAKE LEASE TO COMMUNITY MANAGER'S OFFICE TO RECEIVE ACCESS BADGES AND MUST ABIDE BY ALL RULES AND REGULATIONS FOR THE NEIGHBORHOOD. LAWN SPRAYING IS INCLUDED. TENANT IS REQUIRED TO PROPERLY WATER THE LAWN IN ACCORDANCE WITH ALLOWABLE DAYS/TIMES.

(RLNE3005782)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1072 Moosehead Drive have any available units?
1072 Moosehead Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oakleaf Plantation, FL.
What amenities does 1072 Moosehead Drive have?
Some of 1072 Moosehead Drive's amenities include garbage disposal, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1072 Moosehead Drive currently offering any rent specials?
1072 Moosehead Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1072 Moosehead Drive pet-friendly?
Yes, 1072 Moosehead Drive is pet friendly.
Does 1072 Moosehead Drive offer parking?
No, 1072 Moosehead Drive does not offer parking.
Does 1072 Moosehead Drive have units with washers and dryers?
No, 1072 Moosehead Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1072 Moosehead Drive have a pool?
Yes, 1072 Moosehead Drive has a pool.
Does 1072 Moosehead Drive have accessible units?
No, 1072 Moosehead Drive does not have accessible units.
Does 1072 Moosehead Drive have units with dishwashers?
Yes, 1072 Moosehead Drive has units with dishwashers.
Does 1072 Moosehead Drive have units with air conditioning?
Yes, 1072 Moosehead Drive has units with air conditioning.
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