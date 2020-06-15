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421 12th AVE S
Last updated April 7 2020 at 9:02 PM

421 12th AVE S

421 12th Avenue South · (239) 404-8411
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Location

421 12th Avenue South, Naples, FL 34102
Old Naples

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit A-9 · Avail. now

$3,500

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1 Bed · 1 Bath · 650 sqft

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Amenities

parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 421 12th AVE S have any available units?
421 12th AVE S has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Naples, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Naples Rent Report.
What amenities does 421 12th AVE S have?
Some of 421 12th AVE S's amenities include parking, pool, and clubhouse. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 421 12th AVE S currently offering any rent specials?
421 12th AVE S isn't currently offering any rent specials.
Is 421 12th AVE S pet-friendly?
No, 421 12th AVE S is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naples.
Does 421 12th AVE S offer parking?
Yes, 421 12th AVE S does offer parking.
Does 421 12th AVE S have units with washers and dryers?
No, 421 12th AVE S does not offer units with in unit laundry.
Does 421 12th AVE S have a pool?
Yes, 421 12th AVE S has a pool.
Does 421 12th AVE S have accessible units?
No, 421 12th AVE S does not have accessible units.
Does 421 12th AVE S have units with dishwashers?
No, 421 12th AVE S does not have units with dishwashers.
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