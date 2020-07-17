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1551 Oakwood Drive
Last updated July 17 2020 at 7:52 AM

1551 Oakwood Drive

1551 Oakwood Drive · (305) 793-7824
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Location

1551 Oakwood Drive, Miami Springs, FL 33166
Edgewater Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

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Amenities

patio / balcony
recently renovated
stainless steel
alarm system
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
alarm system
1551 Oakwood Drive, Miami Springs, FL 33166 - 3 BR 1 BA Single-Family Home. Listing uploaded and marketed by Melina Vivoni, Costa Miami Realty LLC, (305) 793-7824. Available from: 07/14/2020. No pets allowed. SPECTACULAR & COMPLETELY REMODELED WITH A LOT UPGRADES 3 BEDS/1 BATH IN DESIRABLE & CENTRALLY MIAMI SPRINGS AREA. NEW KITCHEN CABINETS, TOP OF THE LINE STAINLESS STEEL APPLIANCES, CERAMIC FLOORS, ALARM SYSTEM (TENANT COULD PAY MONITORING MONTHLY), SECURITY CAMERAS AND MORE AND PATIO FULL OF ENTERTAINMENT FOR YOU. [ Published 17-Jul-20 / ID 3625282 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1551 Oakwood Drive have any available units?
1551 Oakwood Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Miami Springs, FL.
What amenities does 1551 Oakwood Drive have?
Some of 1551 Oakwood Drive's amenities include patio / balcony, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1551 Oakwood Drive currently offering any rent specials?
1551 Oakwood Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1551 Oakwood Drive pet-friendly?
No, 1551 Oakwood Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami Springs.
Does 1551 Oakwood Drive offer parking?
No, 1551 Oakwood Drive does not offer parking.
Does 1551 Oakwood Drive have units with washers and dryers?
No, 1551 Oakwood Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1551 Oakwood Drive have a pool?
No, 1551 Oakwood Drive does not have a pool.
Does 1551 Oakwood Drive have accessible units?
No, 1551 Oakwood Drive does not have accessible units.
Does 1551 Oakwood Drive have units with dishwashers?
No, 1551 Oakwood Drive does not have units with dishwashers.
Does 1551 Oakwood Drive have units with air conditioning?
No, 1551 Oakwood Drive does not have units with air conditioning.
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