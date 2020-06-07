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4750 GASLIGHT AVENUE
Last updated June 7 2020 at 4:32 PM

4750 GASLIGHT AVENUE

4750 Gaslight Avenue · No Longer Available
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Location

4750 Gaslight Avenue, Holiday, FL 34690
Crest Ridge Gardens

Amenities

in unit laundry
garage
recently renovated
ceiling fan
microwave
furnished
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
furnished
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
UPDATED AND VERY NICE CAN BE EITHER EMPTY OR FULLY/ PARTIALLY FURNISHED HOME READY FOR SHORT OR LONG TERM 6 MONTH MIN FOR $1500 OR 12 MONTHS FOR $1100 MONTH 2 BED 2 BATH, LAMINATE AND TILE FLOORS ( NO CARPET) COMFORTABLE FURNITURE, LARGE REAR ROOM (12X20) USED AS DINING ROOM OR FAMILY ROOM. UPDATED KITCHEN AND UPDATED INSIDE BATH, 2ND BATH IN GARAGE. 1 CAR GARAGE , NOTE: REAR SHED IS NOT AVAILABLE FOR TENANT USE, BACK YARD IS PARTIALLY FENCED (SIDES AND REAR BUT NOT ENCLOSED) (WASHER./DRYER INCLUDED AS IS). WALK THRU VIDEO AVAILABLE IN LIEU OF SHOWINGS IN PERSON.
for video. copy and paste. https://youtu.be/l70gxkZToP4

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4750 GASLIGHT AVENUE have any available units?
4750 GASLIGHT AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Holiday, FL.
What amenities does 4750 GASLIGHT AVENUE have?
Some of 4750 GASLIGHT AVENUE's amenities include in unit laundry, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4750 GASLIGHT AVENUE currently offering any rent specials?
4750 GASLIGHT AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 4750 GASLIGHT AVENUE pet-friendly?
No, 4750 GASLIGHT AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Holiday.
Does 4750 GASLIGHT AVENUE offer parking?
Yes, 4750 GASLIGHT AVENUE offers parking.
Does 4750 GASLIGHT AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 4750 GASLIGHT AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 4750 GASLIGHT AVENUE have a pool?
No, 4750 GASLIGHT AVENUE does not have a pool.
Does 4750 GASLIGHT AVENUE have accessible units?
No, 4750 GASLIGHT AVENUE does not have accessible units.
Does 4750 GASLIGHT AVENUE have units with dishwashers?
No, 4750 GASLIGHT AVENUE does not have units with dishwashers.
Does 4750 GASLIGHT AVENUE have units with air conditioning?
No, 4750 GASLIGHT AVENUE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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