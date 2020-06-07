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Greenacres, FL
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433 Pine Glen Lane
Last updated June 7 2020 at 11:16 PM

433 Pine Glen Lane

433 Pine Glen Lane · (561) 371-9661
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Location

433 Pine Glen Lane, Greenacres, FL 33463

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit C1 · Avail. now

$1,200

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2 Bed · 2 Bath · 929 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pool
clubhouse
furnished
Unit Amenities
dishwasher
furnished
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
pool
CLEAN, TILED THROUGHOUT, ACCORDION HURRICANE SHUTTERS, SCREENED PATIO & A PRIVATE LOCATION WITH GARDEN VIEWS! THIS DESIRABLE 1ST FLOOR CONDO IS AVAILABLE FURNISHED OR UNFURNISHED & BOASTS A WALK-IN SHOWER IN THE MASTER BTH & A TUB SHOWER IN THE 2ND BTH. THE LAUNDRY ROOM HAS FULL SIZE WASHER & DRYER & EXTRA SPACE FOR STORAGE. THIS POPULAR PINE RIDGE COMMUNITY HAS A CLUBHOUSE, POOL, SHUFFLEBOARD, & A CONVENIENT LOCATION WITH SHOPPING, RESTAURANTS NEARBY. ONLY 55+ AGE RESIDENTS CAN OCCUPY THESE CONDOS. NO PETS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 433 Pine Glen Lane have any available units?
433 Pine Glen Lane has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 433 Pine Glen Lane have?
Some of 433 Pine Glen Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 433 Pine Glen Lane currently offering any rent specials?
433 Pine Glen Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 433 Pine Glen Lane pet-friendly?
No, 433 Pine Glen Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Greenacres.
Does 433 Pine Glen Lane offer parking?
No, 433 Pine Glen Lane does not offer parking.
Does 433 Pine Glen Lane have units with washers and dryers?
Yes, 433 Pine Glen Lane offers units with in unit laundry.
Does 433 Pine Glen Lane have a pool?
Yes, 433 Pine Glen Lane has a pool.
Does 433 Pine Glen Lane have accessible units?
No, 433 Pine Glen Lane does not have accessible units.
Does 433 Pine Glen Lane have units with dishwashers?
Yes, 433 Pine Glen Lane has units with dishwashers.
Does 433 Pine Glen Lane have units with air conditioning?
No, 433 Pine Glen Lane does not have units with air conditioning.
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