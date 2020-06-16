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Estero, FL
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20430 Black Tree LN
Last updated May 25 2020 at 7:14 PM

20430 Black Tree LN

20430 Black Tree Lane · (239) 898-6072
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Location

20430 Black Tree Lane, Estero, FL 33928

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,500

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4 Bed · 3 Bath · 2271 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
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Unit Amenities
carpet
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dishwasher
granite counters
in unit laundry
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20430 Black Tree LN have any available units?
20430 Black Tree LN has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 20430 Black Tree LN have?
Some of 20430 Black Tree LN's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20430 Black Tree LN currently offering any rent specials?
20430 Black Tree LN isn't currently offering any rent specials.
Is 20430 Black Tree LN pet-friendly?
No, 20430 Black Tree LN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Estero.
Does 20430 Black Tree LN offer parking?
Yes, 20430 Black Tree LN does offer parking.
Does 20430 Black Tree LN have units with washers and dryers?
Yes, 20430 Black Tree LN offers units with in unit laundry.
Does 20430 Black Tree LN have a pool?
No, 20430 Black Tree LN does not have a pool.
Does 20430 Black Tree LN have accessible units?
No, 20430 Black Tree LN does not have accessible units.
Does 20430 Black Tree LN have units with dishwashers?
Yes, 20430 Black Tree LN has units with dishwashers.
Does 20430 Black Tree LN have units with air conditioning?
No, 20430 Black Tree LN does not have units with air conditioning.
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