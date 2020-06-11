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East Lake, FL
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3815 LOUIS CIRCLE
Last updated January 10 2020 at 5:25 AM

3815 LOUIS CIRCLE

3815 Louis Circle · No Longer Available
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Location

3815 Louis Circle, East Lake, FL 34688
Whispering Lakes

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
pool
CURRENTLY RESERVED THROUGH SEPTEMBER. LIGHT AND BRIGHT THIS 4 BEDROOM AND 3 BATH POOL HOME IS CLEAN AND TURNKEY FURNISHED. THIS HOME IS IN A LOCATION THAT MAKES A CONVENIENT COMMUTE TO THE AIRPORT, US 19 AND THE EXPRESSWAY. LOCATED IN NORTHERN PINELLAS COUNTY. FEATURES A DOWNSTAIRS MASTER BEDROOM ENSUITE WITH DOUBLE DOOR ENTRY AND SLIDING GLASS DOORS TO THE POOL. UPSTAIRS THREE BEDROOMS ONE OF WHICH HAS A DECK OVERLOOKING THE LAKE. THERE IS A COZY NOOK FOR RELAXATION LOOKING OVER INTO THE DOWNSTAIRS LIVING SPACE ON EITHER SIDE OF THE WALKWAY. THE CAGED POOL IS SITUATED WITH AN EXPANSIVE VIEW OF THE LAKE AND WOODED BACKGROUND. A GAZEBO SITS OUTBACK ON THE LAKE. NEARBY BOOKER CREEK PARK. AVAILABLE ANNUALLY AND SEASONALLY. RATES WILL VARY ACCORDINGLY. LAWN AND POOL CARE INCLUDED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3815 LOUIS CIRCLE have any available units?
3815 LOUIS CIRCLE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in East Lake, FL.
What amenities does 3815 LOUIS CIRCLE have?
Some of 3815 LOUIS CIRCLE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3815 LOUIS CIRCLE currently offering any rent specials?
3815 LOUIS CIRCLE is not currently offering any rent specials.
Is 3815 LOUIS CIRCLE pet-friendly?
No, 3815 LOUIS CIRCLE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in East Lake.
Does 3815 LOUIS CIRCLE offer parking?
Yes, 3815 LOUIS CIRCLE offers parking.
Does 3815 LOUIS CIRCLE have units with washers and dryers?
Yes, 3815 LOUIS CIRCLE offers units with in unit laundry.
Does 3815 LOUIS CIRCLE have a pool?
Yes, 3815 LOUIS CIRCLE has a pool.
Does 3815 LOUIS CIRCLE have accessible units?
No, 3815 LOUIS CIRCLE does not have accessible units.
Does 3815 LOUIS CIRCLE have units with dishwashers?
Yes, 3815 LOUIS CIRCLE has units with dishwashers.
Does 3815 LOUIS CIRCLE have units with air conditioning?
No, 3815 LOUIS CIRCLE does not have units with air conditioning.
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