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East Lake, FL
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120 LINDSAY LANE
Last updated June 13 2020 at 7:09 PM

120 LINDSAY LANE

120 Lindsay Lane · (813) 855-4982
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Location

120 Lindsay Lane, East Lake, FL 34677

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit N/A · Avail. now

$1,700

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2 Bed · 2 Bath · 1600 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pool
ceiling fan
tennis court
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 120 LINDSAY LANE have any available units?
120 LINDSAY LANE has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 120 LINDSAY LANE have?
Some of 120 LINDSAY LANE's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 120 LINDSAY LANE currently offering any rent specials?
120 LINDSAY LANE isn't currently offering any rent specials.
Is 120 LINDSAY LANE pet-friendly?
No, 120 LINDSAY LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in East Lake.
Does 120 LINDSAY LANE offer parking?
No, 120 LINDSAY LANE does not offer parking.
Does 120 LINDSAY LANE have units with washers and dryers?
No, 120 LINDSAY LANE does not offer units with in unit laundry.
Does 120 LINDSAY LANE have a pool?
Yes, 120 LINDSAY LANE has a pool.
Does 120 LINDSAY LANE have accessible units?
No, 120 LINDSAY LANE does not have accessible units.
Does 120 LINDSAY LANE have units with dishwashers?
Yes, 120 LINDSAY LANE has units with dishwashers.
Does 120 LINDSAY LANE have units with air conditioning?
No, 120 LINDSAY LANE does not have units with air conditioning.
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