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Collier County, FL
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6838 Lantana Bridge RD
Last updated July 18 2020 at 1:17 AM

6838 Lantana Bridge RD

6838 Lantana Bridge Road · No Longer Available
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Location

6838 Lantana Bridge Road, Collier County, FL 34109

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
gym
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6838 Lantana Bridge RD have any available units?
6838 Lantana Bridge RD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Collier County, FL.
What amenities does 6838 Lantana Bridge RD have?
Some of 6838 Lantana Bridge RD's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6838 Lantana Bridge RD currently offering any rent specials?
6838 Lantana Bridge RD is not currently offering any rent specials.
Is 6838 Lantana Bridge RD pet-friendly?
No, 6838 Lantana Bridge RD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Collier County.
Does 6838 Lantana Bridge RD offer parking?
Yes, 6838 Lantana Bridge RD offers parking.
Does 6838 Lantana Bridge RD have units with washers and dryers?
Yes, 6838 Lantana Bridge RD offers units with in unit laundry.
Does 6838 Lantana Bridge RD have a pool?
Yes, 6838 Lantana Bridge RD has a pool.
Does 6838 Lantana Bridge RD have accessible units?
No, 6838 Lantana Bridge RD does not have accessible units.
Does 6838 Lantana Bridge RD have units with dishwashers?
Yes, 6838 Lantana Bridge RD has units with dishwashers.
Does 6838 Lantana Bridge RD have units with air conditioning?
Yes, 6838 Lantana Bridge RD has units with air conditioning.
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