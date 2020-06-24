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302 SPRING CREEK AVENUE
Last updated May 13 2020 at 1:21 AM

302 SPRING CREEK AVENUE

302 Spring Creek Avenue · No Longer Available
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Location

302 Spring Creek Avenue, Brandon, FL 33510

Amenities

dishwasher
garage
walk in closets
pool
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
MOVE IN READY -- 3 BEDROOM, 2 BATH, 2 CAR GARAGE WITH INGROUND POOL WITH DIVING BOARD. SPACIOUS OPEN GREAT ROOM PLAN WITH A HUGE OPEN LIVING ROOM WITH A WOOD BURNING FIREPLACE. KITCHEN HAS A REFRIGERATOR, RANGE, DISHWASHER AND MICROWAVE. LARGE MASTER BEDROOM WITH WALK IN CLOSET. MASTER BATH HAS A STEP IN SHOWER. LOCATED ON A CORNER LOT WITH A FENCED BACKYARD AND DOUBLE WIDE GATE. THERE IS A BUILT IN GRILL. EASY ACCESS TO ALL PARTS OF BRANDON. THE RENT PRICE INCLUDES POOL SERVICE AND TWICE A YEAR AC SERVICE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 302 SPRING CREEK AVENUE have any available units?
302 SPRING CREEK AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandon, FL.
How much is rent in Brandon, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Brandon Rent Report.
What amenities does 302 SPRING CREEK AVENUE have?
Some of 302 SPRING CREEK AVENUE's amenities include dishwasher, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 302 SPRING CREEK AVENUE currently offering any rent specials?
302 SPRING CREEK AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 302 SPRING CREEK AVENUE pet-friendly?
No, 302 SPRING CREEK AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brandon.
Does 302 SPRING CREEK AVENUE offer parking?
Yes, 302 SPRING CREEK AVENUE offers parking.
Does 302 SPRING CREEK AVENUE have units with washers and dryers?
No, 302 SPRING CREEK AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 302 SPRING CREEK AVENUE have a pool?
Yes, 302 SPRING CREEK AVENUE has a pool.
Does 302 SPRING CREEK AVENUE have accessible units?
No, 302 SPRING CREEK AVENUE does not have accessible units.
Does 302 SPRING CREEK AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 302 SPRING CREEK AVENUE has units with dishwashers.
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