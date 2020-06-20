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Brandon, FL
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1322 Sugar Maple Lane
Last updated June 13 2020 at 12:27 PM

1322 Sugar Maple Lane

1322 Sugar Maple Lane · No Longer Available
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Location

1322 Sugar Maple Lane, Brandon, FL 33511
Heather Lakes at Brandon

Amenities

garage
Unit Amenities
Property Amenities
parking
garage
LARGE 5bd/3ba CORNER LOT! - WELL KEPT 5 BED/3 BATH/2 CAR GARAGE, LARGE MASTER BEDROOM ALONG WITH THREE BEDROOMS UPSTAIRS, ADDITIONAL BED AND BATHROOMS DOWNSTAIRS. 2 CAR GARAGE, FORMAL LIVING AND DINNING ROOMS, LARGE FAMILY ROOM FOR ENTERTAINING, WALKING DISTANCE TO SCHOOL KEPT 5 BED/3 BATH/2 CAR GARAGE, LARGE MASTER BEDROOM ALONG WITH THREE BEDROOMS UPSTAIRS, ADDITIONAL BED AND BATHROOMS DOWNSTAIRS. 2 CAR GARAGE, FORMAL LIVING AND DINNING ROOMS, LARGE FAMILY ROOM FOR ENTERTAINING, WALKING DISTANCE TO SCHOOL, CLOSE TO BRANDON TOWN CENTER/MALL /HOSPITAL AND 1-75 AND CROSSTOWN, MINUTES FROM DOWNTOWN TAMPA.
THERE IS A $60 PER ADULT APPLICATION FOR EACH ADULT OVER 18 YEARS.
At time of move-in, tenant costs will include a processing fee of $75.00 along with rent and deposit.

(RLNE1890558)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1322 Sugar Maple Lane have any available units?
1322 Sugar Maple Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandon, FL.
How much is rent in Brandon, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Brandon Rent Report.
Is 1322 Sugar Maple Lane currently offering any rent specials?
1322 Sugar Maple Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 1322 Sugar Maple Lane pet-friendly?
No, 1322 Sugar Maple Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brandon.
Does 1322 Sugar Maple Lane offer parking?
Yes, 1322 Sugar Maple Lane does offer parking.
Does 1322 Sugar Maple Lane have units with washers and dryers?
No, 1322 Sugar Maple Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1322 Sugar Maple Lane have a pool?
No, 1322 Sugar Maple Lane does not have a pool.
Does 1322 Sugar Maple Lane have accessible units?
No, 1322 Sugar Maple Lane does not have accessible units.
Does 1322 Sugar Maple Lane have units with dishwashers?
No, 1322 Sugar Maple Lane does not have units with dishwashers.
Does 1322 Sugar Maple Lane have units with air conditioning?
No, 1322 Sugar Maple Lane does not have units with air conditioning.
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