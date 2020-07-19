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Tustin, CA
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12631 DORAL
Last updated August 3 2019 at 6:01 AM

12631 DORAL

12631 Doral · No Longer Available
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Location

12631 Doral, Tustin, CA 92782

Amenities

patio / balcony
garage
stainless steel
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
RESIDENCE PLAN "D" 3 BEDROOMS, 2.5 BATHROOMS. THIS UNIT HAS A SOUGHT AFTER AND HIGHLY DESIRABLE REAR YARD WITH WOOD PATIO THAT HAS AMAZING PRIVACY.THIS HOME HAS A CORNER LOT AND HAS WALLS OF WINDOWS THAT WELCOMES BEAUTIFUL NATURAL LIGHT AND IT FEELS LIKE A SINGLE DETACHED HOME WITHOUT THE PRICE. PLUS IT IS ENHANCED BY SUPERB AMENITIES THAT FEEL LIKE A RESORT, TOO MANY TO MENTION. THE GOURMET KITCHEN INCLUDES STAINLESS APPLIANCES BY SAMSUNG AND MAYTAG. THE MASTER SUITE HAS DUAL SINKS WITH MOEN CHROME FAUCETS, PLUS OE WALK-IN-CLOSET WITH CLOSET ORGANIZER AND ANOTHER SEPARATE CLOSET WITH MIRROR DOORS AND CEILING FAN. THE COMMUNITY OF VENTANA IS A GATED COMMUNITY AND IS NEAR TUSTIN RANCH GOLF COURCE AND MAGNIFICENT SCHOOLS LIKE BECKMAN HIGH, PIONEER MIDDLE SCHOOL, AND LADERA ELEMENTARY. GARAGE, 2 ATTACHED WITH GARAGE DOOR OPENER. COME AND GRAB THIS HOME BEFORE IT IS GONE TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12631 DORAL have any available units?
12631 DORAL doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tustin, CA.
How much is rent in Tustin, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tustin Rent Report.
What amenities does 12631 DORAL have?
Some of 12631 DORAL's amenities include patio / balcony, garage, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12631 DORAL currently offering any rent specials?
12631 DORAL is not currently offering any rent specials.
Is 12631 DORAL pet-friendly?
No, 12631 DORAL is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tustin.
Does 12631 DORAL offer parking?
Yes, 12631 DORAL offers parking.
Does 12631 DORAL have units with washers and dryers?
No, 12631 DORAL does not offer units with in unit laundry.
Does 12631 DORAL have a pool?
No, 12631 DORAL does not have a pool.
Does 12631 DORAL have accessible units?
No, 12631 DORAL does not have accessible units.
Does 12631 DORAL have units with dishwashers?
No, 12631 DORAL does not have units with dishwashers.
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